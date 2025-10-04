義母の自由な行動に振り回されたり、迷惑をかけられたりすると、だんだんストレスが溜まっていきますね。夫に相談しても義母の肩を持つと、さらにストレスは倍増し、夫婦仲が悪くなることもあるでしょう。今回は、自由奔放な義母の味方をする夫が無神経すぎてムカつく話をご紹介いたします。

義母を肯定する夫

「義母は熟年離婚をして、今は第2の人生を謳歌しています。それは別にいいのですが、問題は自由に遊びすぎていて、私にまで影響が出ていること。

義母は最近、彼氏ができたようで、その人とよく出かけていて、夜遅くに2人で押しかけてくることもあるんです。しかも酔っ払ってるから、それがまたうっとうしくて……。そのことを夫に相談したら言い合いになってしまって、そのまま話は終わったんです。

すると数時間後、夫から『さっきはごめん』とLINEで謝ってきたのですが、『今を楽しんでる母さんって素敵じゃん』『俺らもあんな風に年取れたらいいな！』とのんきなことを言ってきて、また喧嘩になりました。なんで自由な義母のせいで、私たち夫婦の仲が悪くならなきゃいけないんだろう……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 人生を楽しむのは勝手ですが、周りに迷惑をかけるのは間違っています。お嫁さんの立場で考えたら、こんな無神経な発言をするのはよくないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。