大竹しのぶ、息子・二千翔さんの披露宴で2ショット 母としての思いつづる
俳優の大竹しのぶ（68）が3日、自身のインスタグラムを更新。今年結婚した息子の二千翔（にちか／40）さんの披露宴の様子を披露し、2ショットを公開した。
【写真】大竹しのぶ＆息子・二千翔さんの披露宴での2ショット ※4枚目
2025年6月11日放送のNHKラジオ第1『大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”』（後9：05）で、大竹が「（明石家）さんまさんがテレビ番組で言っていたように、彼女ができたんですね。それを私がラジオで言うのもプライベートなことなので、別に芸能人でもないし、言うのもあれかなと思ったんですけど。なんとその長男がですね、めでたく結婚いたしました！やったー！」とうれしそうに報告。
続けて「本当にありがとうございます。本当にうれしいです。1年半前のお正月に、今年の目標を言わないといけないコーナーがあるんですけど『来年こそは彼女を見つけて、40までには結婚したい』と宣言していたんですね。その時は彼女もいなかったけど、体重も戻して、お見合いみたいなことをしまして。それで、とてもステキな20代のお嬢さんと出会って。この度、めでたく結婚することができました」と伝えた。
この日の投稿では、「今日の朝日新聞連載の『まあいいか』に、息子の結婚式のことを書きました」と新聞紙面の写真を添え報告。「当日は何だか夢の中にいるようで、時間が経って改めて、本当にいい日だったなあと思っています」と振り返り、「二人が来てくださった皆様のことを一生懸命に考えていることがよくわかって、みーんなが笑顔でした」と伝えた。
また、「当日は私の母、そして2歳の時に亡くなった実の父の席も用意してくれました」と披露宴での写真を添えて紹介し、「今までのこと、色々なことがあっても、ぜーんぶ良かったぁと思える日になりました。うまく言えないけど。とにかく幸せな日でした」とあふれる思いをつづった。
【写真】大竹しのぶ＆息子・二千翔さんの披露宴での2ショット ※4枚目
2025年6月11日放送のNHKラジオ第1『大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”』（後9：05）で、大竹が「（明石家）さんまさんがテレビ番組で言っていたように、彼女ができたんですね。それを私がラジオで言うのもプライベートなことなので、別に芸能人でもないし、言うのもあれかなと思ったんですけど。なんとその長男がですね、めでたく結婚いたしました！やったー！」とうれしそうに報告。
この日の投稿では、「今日の朝日新聞連載の『まあいいか』に、息子の結婚式のことを書きました」と新聞紙面の写真を添え報告。「当日は何だか夢の中にいるようで、時間が経って改めて、本当にいい日だったなあと思っています」と振り返り、「二人が来てくださった皆様のことを一生懸命に考えていることがよくわかって、みーんなが笑顔でした」と伝えた。
また、「当日は私の母、そして2歳の時に亡くなった実の父の席も用意してくれました」と披露宴での写真を添えて紹介し、「今までのこと、色々なことがあっても、ぜーんぶ良かったぁと思える日になりました。うまく言えないけど。とにかく幸せな日でした」とあふれる思いをつづった。