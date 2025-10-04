¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ç¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¡ª¤¦¤Þ¤ß¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬ßÖ¤á¡×¤È¡Ö¤«¤ÍÈ¤²¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨14ÉÊ¡ÛÆù¤äµû¤Ê¤·¤Ç¤âËþÂ¡ª¤«¤Ë¤«¤Þ¡õ¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Î¤ª¤«¤º
¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¥µ¥é¥À¤äÍñßÖ¤á¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ë¤âÆëÀ÷¤àÍ¥¤ì¤â¤Î¡£ÀÖ¤¤¿§¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤ÈÎÁÍý¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤«¤Ë¤«¤Þ¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤È¤«¤Ë¤«¤Þ¤Î¤·¤ç¤¦¤¬ßÖ¤á
¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë
¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ ¡Ä80g
¡¦¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤ ¡Ä2³ô(Ìó240g)
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¤´¤ÞÌý
¡¦¼ò¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï¤¶¤Ã¤È¤Û¤°¤¹¡£¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Ï¼´¤ÈÍÕ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¼´¤ÏÏ»¤Ä³ä¤ê¤Ë¤·¡¢ÍÕ¤ÏÂç¤¤±¤ì¤ÐÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Î¼´¤òßÖ¤á¤ë¡£Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÎÍÕ¡¢¼òÂç¤µ¤¸1¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢±ö¾¯¡¹¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬73kcal/±öÊ¬1.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª)
¢£¶Ì¤Í¤®¤È¤«¤Ë¤«¤Þ¤Î¤«¤ÍÈ¤²
¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤È¤«¤Ë¤«¤Þ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÀäÌ¯¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ ¡Ä50g
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/2¸Ä
¢£¤³¤í¤â
¡¡ø¾®ÇþÊ´ ¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¡øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤«¤Ë¤«¤Þ¤ÏÁÆ¤¯¤Û¤°¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë[1]¤òÆþ¤ì¡¢¤³¤í¤â¤ÎÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Þ¤Ö¤¹¡£Ê´¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¿å¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¶ñ¤Ë¤³¤í¤â¤òÇö¤¯¤Þ¤È¤ï¤»¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò2cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¡¢Ìó170¡î¤ËÇ®¤¹¤ë¡£ºÚÈ¤¤Ç[2]¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤º¤ÄÆþ¤ì¡¢¾¯¤·¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç3¡Á4Ê¬ÍÈ¤²¤ë(3¡Á4 ¸Ä¤º¤Ä¡¢2¡Á3 ²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÈ¤²¤ë¤È¤è¤¤¡Ë¡£
4. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇÁÆ±ö¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬311kcal/±öÊ¬0.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤«¤ÍÈ¤²¤ÎÃæ¤Ë¤«¤Ë¤«¤Þ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¿È¶á¤Ê¿©ºà¤Î¿·¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª¡¢¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¢ÌÚÂ¼Âó
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»