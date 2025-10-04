À¸ÃÏ¤ËÆ¦Éå¤òº®¤¼¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤ë¡ª¡Ö¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¡Ö¥Á¥Â¥ß¡×¥Ø¥ë¥·¡¼¥ì¥·¥Ô
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¾®ÇþÊ´¤ò¸º¤é¤·¤ÆÆ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¥À¥¦¥ó¡ª¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×
ÂçÆ¦¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾Ã²½µÛ¼ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ã¹©¤·¤ÆÆ¦Éå¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ã²½µÛ¼ýÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¿©Íß¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¾Ã²½µ¡Ç½¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢°ß¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ËÆ¦Éå¤òº®¤¼¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë»Å¾å¤²¤ëÎÁÍý3Áª¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÆ¦Éå¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä
¡ÚºàÎÁ¡¦3¡Á4¿ÍÊ¬¡Û
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä1/3Ãú¡ÊÌó100g¡Ë
¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ê¸üÀÚ¤ê¡Ë¡Ä80g
Íñ¡Ä3¸Ä
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä¾®1¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ä1/4¸Ä
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/8¸Ä
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡¡¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1cmÉý¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢±ö¾¯¡¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÌó1Ê¬¤æ¤Ç¤ë¡£¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢Â³¤±¤Æ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÌó3Ê¬¤æ¤Ç¡¢Åò¤ò¤¤ë¡£
3¡¥¥Ü¥¦¥ë¤ËÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤ÇÄÙ¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¡£Íñ¤òÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤È¤È¤â¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
4¡¥Ä¾·Â18cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òßÖ¤á¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é3¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤â¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤ë¡£
5¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢4¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£ÌÚ¤Ù¤é¤ÇÂç¤¤¯º®¤¼¡¢È¾½Ï¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÌó3Ê¬¾Æ¤¯¡£»®¤ËÊÖ¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¡¢³ê¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌá¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó5Ê¬¾Æ¤¯¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Å¬µ¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡1¿ÍÊ¬215kcal¡¡±öÊ¬1.3g¡Ë
¢£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤
À¸ÃÏ¤ËÆ¦Éå¤òº®¤¼¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä120g
¤à¤¤¨¤Ó¡Ä120g
ÍÏ¤Íñ¡Ä1¸ÄÊ¬
¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä4Ëç¡ÊÌó200g¡Ë
ËüÇ½¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ä3¡Á4ËÜÊ¬
ÀÄ¤Î¤ê¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¡Ä3g
¤À¤·½Á¡Ä120ml
¾®ÇþÊ´¡¡¥µ¥é¥ÀÌý¡¡¤È¤ó¥«¥Ä¥½¡¼¥¹¡¡¥Þ¥è¥Í¡¼¥º
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï1cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£ÍÏ¤Íñ¡¢¤À¤·½Á¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¾®ÇþÊ´120g¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¤ë¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯º®¤¼¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¼å¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤¨¤Ó¤ÎÈ¾ÎÌ¤òÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î¾å¤Ë1¤ÎÈ¾ÎÌ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢Ä¾·Â16¡Á17cm¤Î±ß·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¥Âç¤¤Ê»®¤Ë³ê¤é¤»¤Æ¼è¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤¹¡£ºÆ¤Ó3¡Á4Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£¤â¤¦1Ëç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¯¡£
4¡¥´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥½¡¼¥¹¤òÂç¤µ¤¸1¤È1/2¤º¤Ä¤«¤±¤ë¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸1¤Ï¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÃÝ¶ú¤Ç·ê¤ò¤¢¤±¤Æ³Ê»Ò¾õ¤Ë¤«¤±¡¢ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡1¿ÍÊ¬488kcal¡¡±öÊ¬1.4g¡Ë
¢£Æ¦Éå¤Î¥Á¥Â¥ßÉ÷
Æ¦Éå¤ò¿å¤¤ê¤»¤º¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ëº®¤¼¤ë¤Î¤¬"¤Õ¤ó¤ï¤ê"¤Î¥³¥Ä
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä1/2Ãú¡ÊÌó150g¡Ë
ÎäÅà¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ä200g
Íñ¡Ä1¸Ä
¤Ë¤é¡Ä1/2¤ï
Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
ø¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¾¯¡¹
ø¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1
ø¿Ý¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
ø¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
øº½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
ø°ìÌ£Åâ¿É»Ò¡Ä¾¯¡¹
¾®ÇþÊ´¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¡±ö¡¡¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï²òÅà¤·¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£¤Ë¤é¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Ü¥¦¥ë¤ËÆ¦Éå¡¢Íñ¡¢¾®ÇþÊ´50g¡¢ÊÒ·ªÊ´20g¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤ÇÆ¦Éå¤òÄÙ¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¡£Á´ÂÎ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¡¢1¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¤Ù¤é¤Ê¤É¤Çº®¤¼¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢2¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤·¡¢»þ¡¹¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÍÉ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢6¡Á7Ê¬¾Æ¤¯¡£
4¡¥¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢ÆéÈ©¤«¤é¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÂ¤·¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÌó4Ê¬¾Æ¤¯¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢A¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¡1¿ÍÊ¬485kcal¡¡±öÊ¬3.4g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¾®ÇþÊ´¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤á¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¥Á¥Â¥ß¤â¡¢À¸ÃÏ¤ËÆ¦Éå¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¥À¥¦¥ó¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò¡¡Çòº¬Àµ¼£¡¡ÌÚÂ¼Âó¡¡±ÉÍÜ´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò