看護師の女性の腹部をナイフで4回刺し…

岡山県高梁市の病院で、看護師の女性をナイフで刺し、殺害しようとした罪に問われている男の裁判員裁判が、岡山地裁で行われています。

【写真を見る】送検時の被告の男（33）／殺人未遂事件の現場

殺人未遂・銃砲刀剣類所持等取締法違反の2つの罪に問われているのは、高梁市の無職の男（33）です。

起訴状などによりますと、男は2024年7月に高梁市の病院で、看護師の女性の腹部などをナイフで4回突き刺して殺害しようとした、殺人未遂などの罪に問われています。





公認心理士とのやりとりから見えた「男の特性」とは

女性はドクターヘリで病院に搬送され、肝損傷などの後遺症を伴う、全治約1か月の重傷を負いました。【第1回】「自分以外の男性と肉体関係を...」から続く

10月1日に行われた裁判で、男は、白のワイシャツに黒のスーツ、黒い細いフレームのメガネ姿で入廷しました。

この日は、現在男のカウンセリングをしている公認心理士による、証人尋問が行われました。



公認心理士によりますと、男は

・精神障害者保健福祉手帳2級を所持

・強い承認欲求

・安心することに対する執着があること

・抜きがたいコンプレックス

・自分に対する劣等感を抱いている



ことなどから、「他者に対しての疑惑の念を抱く、引き金になっている」と主張しました。

過去には別の女性にストーカー行動も

さらに、過去にも交際していた別の女性とうまくいかず、ストーカー的行動に出ていたことも明らかになりました。



（公認心理士）

「なぜ、このとき加害行動などに出なかったのか？」

（男）

「当時のホスピタルの名誉院長の先生が『やめろ』と言ったから」

（公認心理士）

「偉い人が『やめろ』といったら止まっていたか？」

（男）

「グループホームの施設長などが『やめろ』と言っていたら、多分やってないと思う」

そして今回の事件について、

（公認心理士）

「もし浮気していると彼女が答えたら、納得できたの？」

（男）

「納得できない」

（公認心理士）

「浮気してないといっても、浮気しているといっても、納得できないという心境だったのかな？」

（男）

「そういう心境だった」

と話しているということです。

男は「承認や安心を求める思いの強さ」が見受けられる

また、公認心理士によりますと、自分の罪に対して

「自分がやったことはよくない」

「処罰を受けるのは当然」



と話し、男は「承認や安心を求める思いの強さ」が見受けられ、「裏切られたくない相手に対して特に強くあらわれる」ということです。



公認心理士による証人尋問のとき、男の表情が変わることはなく、持ち込んだノートに何かを書き込んでいました。

検察「女性は一生消えない痛みも残った」

一方で、検察は女性について



・全治約1か月を要する肝損傷等という重症、それに伴って出血性ショック等で死亡する可能性が非常に高く、一生消えない痛みも残っている



・厳罰までは求めないとは言え、「刺されたことには腹が立つし、痛みもあるから許すことはできない」



・男の顔がフラッシュバックする



などとして、女性が「男の処罰を希望している」と主張しました。

「強固な殺意に基づくストーカー的な犯行」

論告メモなどによりますと、検察は、



「被害者の都合等を考えない自らの言動が原因で、被害者から別れを告げられたのに、その後も自らの言動を改めず、毎日のように数十件以上のメッセージを送り続け、被害者が自分の思うとおりに動いてくれないことで、被害者に対する一方的な不満や怒りを募らせた末に、強固な殺意を形成」



「被害者に何ら落ち度はなく、被害者に対する強い執着心と強固な殺意に基づくストーカー的な犯行で、生命軽視の程度も甚だしい」



「犯行前のメッセージ等の内容や、犯行時の行動（現場までナイフをトートバッグに隠して行くなど）を見ても、十分な思考力・自制力を保っていたと認められ、自らの意思で、合理的に殺害計画を実行に移したことは明らか」



などと指摘しました。

男に対する検察の求刑は

検察は、男が事実を認めて、反省の弁を述べていることなどを有利に考慮しても、「男女関係」に端を発し、刃物類を使用して加療期間1か月以内のけがを負わせた殺人未遂事件の中で、重い部類に属するとして、懲役10年を求刑しました。



一方で弁護側は、

「深く反省している」

「更生意欲は高い」

「サポートする体制は整っている」

として、懲役5年を主張しました。



この主張を聞いた男は、初公判に続いて涙を流しました。

男は涙を流し「刑務所での服役生活の中で更生をしていきます」

そして、男は最終陳述で、



「今回、自分が犯したことは、人としては決して許されぬ行為をしてしまって、その行為のせいで被害者の人生をめちゃくちゃに壊してしまって、被害者のご家族にも、多大な損害とご迷惑をおかけしてしまって、本当に申し訳ない思いでいっぱいです」



「きょう来ていただいた公認心理士と継続的にカウンセリングと、刑務所での服役生活の中で更生をしていきます」



「自分の犯した罪が許されず、罪とどう折り合いをつけて被害者の方にどう反省を、償いをするべきかゆっくり、ゆっくりとですが、考えさせてください」



などと、再び涙を流しながら述べました。



判決は、10月7日に言い渡されます。