暑さ対策もかわいく♪スヌーピーで車内もおしゃれに！【ボンフォーム】紫外線対策もバッチリ！傘型サンシェードで車内快適！Amazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
紫外線対策もバッチリ！スヌーピーで車内もおしゃれに！【ボンフォーム】傘型サンシェードで車内快適！Amazonで好評販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
傘型シェードに適した素材にスヌーピー柄をプリント。PUコーティングを施し紫外線を99％カット・遮光率99％以上を実現。夏の強い日差しから車内の温度上昇と内装の劣化を防ぐ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
幅広い車種に対応する為10本の芯材を使用。多くの車種のフロントガラスに対応。芯材には頑丈で柔軟なABS素材を使用し様々な形状のフロントガラスにフィットし日差しを遮断する。
車両とシェードが触れる部分に柔軟性が高いTPE素材を使用し内装を傷つけない。また装着時に内装との干渉を防ぐフレキシブルシャフトを採用。ダッシュボードの干渉物を回避しナビ等への傷を防止。
→【アイテム詳細を見る】
使うときにパッと開いてセットでき、商品上部の面ファスナーでルームミラーに固定し確実・簡単に装着できる。使わない時はベルトでコンパクトに折りたため、付属の収納袋を使用し場所を取らない。商品上部スリットデザインがドラレコ等のフロントガラスの装着品との干渉を防ぐ。
紫外線対策もバッチリ！スヌーピーで車内もおしゃれに！【ボンフォーム】傘型サンシェードで車内快適！Amazonで好評販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
傘型シェードに適した素材にスヌーピー柄をプリント。PUコーティングを施し紫外線を99％カット・遮光率99％以上を実現。夏の強い日差しから車内の温度上昇と内装の劣化を防ぐ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
幅広い車種に対応する為10本の芯材を使用。多くの車種のフロントガラスに対応。芯材には頑丈で柔軟なABS素材を使用し様々な形状のフロントガラスにフィットし日差しを遮断する。
車両とシェードが触れる部分に柔軟性が高いTPE素材を使用し内装を傷つけない。また装着時に内装との干渉を防ぐフレキシブルシャフトを採用。ダッシュボードの干渉物を回避しナビ等への傷を防止。
→【アイテム詳細を見る】
使うときにパッと開いてセットでき、商品上部の面ファスナーでルームミラーに固定し確実・簡単に装着できる。使わない時はベルトでコンパクトに折りたため、付属の収納袋を使用し場所を取らない。商品上部スリットデザインがドラレコ等のフロントガラスの装着品との干渉を防ぐ。