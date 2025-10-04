ドリフトしたのか？と全国的に話題になり、ネットでも拡散された公園内での暴走。その代償は、非常に大きいものとなりました。

【画像】事件直後と今の現場を見比べる 犯行の痕跡もはっきりと

今年４月、山形県山辺町の公園内を車で走り回り芝の地面を荒らしたとして、９月３０日に天童市に住む２２歳の会社員の男が逮捕されました。現場の公園はおよそ５か月がたった今もその痕跡が残されていました。

器物損壊の疑いで逮捕されたのは天童市山口の会社員の男（２２）です。

男は今年４月１３日から２３日までの間に、山辺町の「大寺ふれあい公園」の芝を荒らし、およそ２００万円の損害を与えた疑いがもたれています。

男は公園内で車を、いわゆるドリフト走行させていたとみられています。

■地面が大きくえぐれ...

当時撮影された公園の写真では、芝の地面が大きく８の字を描くようにえぐれているのがわかります。※町提供

この公園は桜の名所としても知られ、近所の人の憩いの場であり、子どもたちの遊び場だったといいます。その場所が、まるでレースのグラベルコースのようになってしまいました。

■現場を下から見るとひどさが一層わかった

事件直後の現場にTUYが急行し、撮影しました。現場に行った記者は、あまりの状況に言葉を失ったと言います。

楽しかったのでしょうか。このようなことをして。

■現場にはタイヤパターンが残っていた

当初からドリフトのような走行をしていたとみられていたこの行為。当時の写真には、実ははっきりとタイヤの痕跡が残っている写真がありました。

これはタイヤに付着していたであろう泥と思われる画像。男はＲＶ車に乗って暴走したことが分かっていて、状況と合致しています。

さらに、公園内をよく見ても、タイヤパターンが分かる痕跡がそこかしこに。これは逃げられるわけはない、と思ったものです。

山辺町からの被害届を受けた警察が調べを進めたところ、聞き込み捜査や情報提供などから男が関与している疑いが強まり、警察が逮捕しました。

わかりやすい痕跡が多くあったとしても、裏付けは相当難しく慎重さが必要です。数か月たっての逮捕は、警察のお手柄と言っていいのではないでしょうか。

逮捕された男は容疑を認めているということです。

男の身柄は山形地方検察庁に移されました。今後さらなる調べが進められます。

■現在も芝は・・・

佐藤真優アナウンサー「山辺町の大寺ふれあい公園です。全面芝生だった公園に土を入れて暴走行為でできたオウトツを整えました。しかし、今も芝は生えそろっていません」

町は事件後に整地工事を実施。そのため数か月がたった今も、ある程度芝がないのは仕方ないのですが、それでも暴走行為がなければこのような状態にはなっておらず、やはり残念な光景です。

町の担当者に話を聞くと。

山辺町産業課 農村整備係 髙橋直之 係長「（事件発生）当時は憤りと不安が続いていた。容疑者が確保されて、少しほっとしている」

「安全安心がこれからも重要。防犯カメラの設置や防護柵の補強などの対策を検討していく」

町は公園内に車が入れないよう、車止めを設置するなどしました。損害賠償の請求も視野に入れていて、今は弁護士と相談し今後の対応を検討しているということです。

TUYは警察に、男は単独犯だったのか、同乗者はいなかったのか、また複数で現場に行き1人で犯行に及んだのかなどを聞きましたが「捜査中」だとしています。

これだけ騒ぎが大きくなり、また逮捕という大きな代償を支払うことになった男。今、何を思うのでしょうか。