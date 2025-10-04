M4 Mac mini、実質Magic Keyboardが付くってことだな #Amazonプライム感謝祭
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、M4チップ搭載でクリエイティブな作業がはかどる「Mac mini（2024）」や外出先に持ち運んで仕事がしたくなる「MacBook Air（M2, 2022）」など、Apple（アップル）のPCやノートPCがお得に登場しています。
M4チップが乗った超小型デスクトップ「Mac mini（2024）」が1.9万円OFF。Magic Keyboard（定価）が付いてくるってことだ
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ: Apple Intelligence のために設計、24GBユニファイドメモリ、 512GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
135,800円
（12%オフ）
＞＞Magic Keyboard（テンキー付き）はこちら
1.24kgと軽く、1.13cmと薄い。持ち運びに便利な13インチの「MacBook Air（M2, 2022）」が最大21％オフ
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, USキーボード - スターライト
169,800円
（21％オフ）
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, 日本語キーボード- スターライト
179,800円
（16％オフ）
大画面で映画や読書を楽しもう！ Liquid Retinaディスプレイを搭載した「iPad Air（M2,2024）」も最大23％オフ
Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)
115,800円
（23%オフ）
Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
108,800円
（20％オフ）
ノイキャン性能やイヤホンの形状で好みの1台を見つけよう！ 「AirPods 4」や「AirPods Pro 2」が最大17％オフ
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
18,100円
（17％オフ）
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
24,800円
（17％オフ）
Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能
35,800円
（10％オフ）
iPadのイラスト制作やメモ書きがもっと快適に。「Apple Pencil」シリーズもセール特価で登場していますよ
Apple Pencil(第2世代) - 旧パッケージ
14,830円
（32％オフ）
Apple Pencil Pro
20,000円
（8％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月14日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「Amazonプライム感謝祭り先行セール」