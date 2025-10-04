女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が6日から第2週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第2週（10月6日〜10月10日）は「ムコ、モラウ、ムズカシ。」。

没落士族となったトキ（郄石）たち松野家。トキは貧乏生活から抜け出すため、婿取りを決意するが、景気づけの恋占いは悲惨な結果に。落ち込むトキを励まそうと、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）ら家族総出でトキの婿候補探しが始まる。トキの理想の相手は”怪談好きな小豆洗い”！？さらに、家族の希望も入り混じり、婿探しは波乱の展開に。果たしてトキの結婚はどうなる？