NPB（日本野球機構）は4日の公示を発表。楽天は5選手を入れ替えました。

登録となったのは、坂井陽翔投手と岡島豪郎選手。

2023年ドラフト2位で滝川二高から楽天に入団した坂井投手は、これが今季初昇格。ファームではここまで15試合に登板し1勝5敗、防御率6.06をマークしています。

なお、この日引退セレモニーを行う岡島選手が1軍登録されました。2011年ドラフト4位で白鴎大から楽天に入団すると、2年目の2013年には打率.323をマークし、球団初のリーグ優勝と日本一に大きく貢献していました。今年の9月21日に今季限りで現役引退をすることを発表。楽天一筋14年、36歳の岡島選手はプロ通算1010試合に出場し打率.257、812安打、41本塁打、311打点を記録しています。

一方、抹消となったのは中込陽翔投手、江原雅裕投手、大内誠弥投手の3投手。

2023年ドラフト7位で日本ウェルネス宮城高から楽天に入団した大内投手は前日3日の西武戦に先発登板すると、5回を投げ96球、4安打、3奪三振、2失点。今季は2試合の登板で9イニング投げ、防御率2.00となりました。

同じく前日8回から4番手として登板した中込投手は、2024年ドラフト3位で入団したルーキー。この日は6人の打者に対して2安打、2四球、4失点となりました。

同じくルーキーの江原投手は中込投手の後を継いで登板。この試合では打者3人に対して1奪三振、無失点と安定したピッチングを見せていました。今季は30試合の登板で1勝1敗1ホールド、防御率3.45をマークしました。