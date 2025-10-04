9月30日に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が３日、自身のインスタグラムを更新。初登場の夫の優しさあふれるショットを公開した。



【写真】赤ちゃんへの接し方が優しさにあふれています

「手だけで初登場の夫です」と赤ちゃんに優しくそっと触れる夫の手の写真を掲載。「絵日記描きました。貴重な瞬間の毎日、忘れたくないこといっぱいだ！でも無理はしないようにします。ちゃんと双子、朝から元気にミルクのみました！良かった まだ三日なのに個性はっきりな双子、面白い。」などとつづった。



4日には「本格的不眠。12時、3時、6時、と搾乳機でチャレンジしています。入院してるうちに預かっていただけるうちに寝なきゃだけど1時間で起きちゃう。世の中の母さんたちすごすぎて信じられない。」と眠れない日々が続いていることを告白。「絵日記は搾乳機しながらとかだから無理はしてないんだけど でも寝なきゃ身体が回復しないから目を閉じて横たわり頑張ります。」と記した。



フォロワーからは「しょこたんの顔が慈愛に満ちてます」、「これだけで旦那様の人柄が分かる気がする笑」、「ゆっくり休んでね～」、「無理しないでください！！」などの声が寄せられた。



中川は23年4月に一般男性との結婚を発表。40歳の誕生日でもある今年の5月5日には自身のファンクラブサイトにて妊娠を報告していた。



（よろず～ニュース編集部）