¡ÚÅìµþ£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥µ¥ó¥°¥ì¡¼¥¶¡¼»º¶ð¤¬£Ê£Ò£Á½é¾¡Íø¡ª¡¡¥«¥ì¥ó¥È¥¥¥ë¡¼¥·¡¼¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£±£°·î£´Æü¤ÎÅìµþ£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£·Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿Ã±¾¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥ì¥ó¥È¥¥¥ë¡¼¥·¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÎëÌÚ¹§»Ö±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥ó¥°¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ë¤¬¾¡Íø¡££±£¸Ç¯¤Î»¥ËÚµÇ°£ÖÇÏ¥µ¥ó¥°¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î»º¶ð¤Ï¡¢£²À¤ÂåÌÜ¤Ç£Ê£Ò£Á½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£´£¸ÉÃ£³¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Â®¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È£²¤ÎµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ï¥Ê¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾Àþ¤Ç¤âµÓ¿§¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾¾»³µ³¼ê¤Ï¡ÖÆâÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤âÂ®¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À´Ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¡£