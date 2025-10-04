元自民党幹事長の石原伸晃氏が４日、日本テレビ・読売テレビ系「ｎｅｗｓジグザグ」で、今回の自民党総裁選でも推薦人の裏切りがある可能性を示唆した。

この日は、午後から始まる自民党総裁選に向けて議論。ＭＣの小澤征悦が、自身も総裁選に２度出馬経験のある石原氏へ「さっそく、ぶっちゃけ情報があると？」と聞いた。

石原氏は「実は昨日までに新聞社、テレビ局が誰が誰を応援というのが表になっている。私もそれをチェックしたら、あれ？違うじゃんっていうのが結構あって。自分の総裁選の時もあった。後で分かるが、推薦人が私にいれてない。あるんです、こういうのが」と話した。

昨年の総裁選でも、加藤勝信氏が推薦人２０人を下回る議員票しか獲得できなかった“カツカレー事件”で注目されたが、石原氏は「推薦人の方が？ということもありますし、あなた応援してます、こっちでもあなた応援してますって」とコメント。読売新聞の橋本五郎氏も「それはいろんな義理があって推薦人になったりするけど、どっちになるか分からない時は二股、三股かけるっていうのが政界のね。どちらにも義理が立つように。それが許されるかは別だが」と付け加えていた。