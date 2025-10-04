ボーイズグループTOMORROW×TOGETHERが2日、米ニューアークで行われたコンサートを最後に、4度目のワールドツアーの幕を閉じた。

韓国テレビ局のJTBCは4日「米ツアーの最後を飾った同日の公演は、熱いエネルギーと歓喜に満ちていた。TOMORROW×TOGETHERは、観客席に近づいてファンと手を取り合ったり、一緒に写真を撮りながら近くで疎通し、現場の雰囲気はあっという間に盛り上がった。会場は、大きな歓声に包まれた」と報じた。

コンサートの最後に「約1カ月間の米国ツアーが終えられた。時間がこんなに速く過ぎたことがあったのかと思うほど本当に楽しかった。MOA（モア、公式ファン名）のみなさんの歓声とエネルギーに感嘆したし、とても懐かしくなりそうだ。今回のツアーは、私たちの人生の中で長く記憶に残るだろう」とファンへの感謝の気持ちを伝えた。

地元メディアの高評価も殺到した。日刊紙サンフランシスコ・クロニクルは「TOMORROW×TOGETHERは自分たちがトップ・アーティストだということを確実に証明した。創造的で精巧なパフォーマーとしての実力を見せると同時に、即興的な瞬間も楽しむほど自由だった。チームの過去と現在の魅力をすべて盛り込んだ完璧な舞台だった。K−POP公演の新しい基準を打ち立てた」と評価した。

週刊誌ダラス・オブザーバーは、ファンとの連係に注目した。「メンバーたちは舞台の上で観客に深い感謝を表した。これは計算された演出ではなく、アドレナリンと人生に対する心からの感謝から始まった自然さだった」と伝えた。

TOMORROW×TOGETHERは、11月15〜16日に埼玉からスタートし、12月6〜7日には愛知、同27〜28日は福岡で公演を行う。10月22日には日本3枚目のフルアルバム「Starkissed」を発売する。