¡Ö¥Ð¥ó¤â¤ó¡ª¡×µÙÍÜÃæ¤Î´Å²Æ¤æ¤º¡Ö¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¡×¿ÇÃÇ¤È¸øÉ½¡¢£¹·î¤ËÎëÉ±¤ß¤µ¤³¿»½á¤¬¤ó¸øÉ½¤ËÂ³¤
6¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó!MAXX NAKAYOSHI¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï4Æü¡¢»ýÉÂ¤ÎÅ¬±þÈ¿±þ¾É¤Ç5·î¤«¤éµÙÍÜÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼´Å²Æ¤æ¤º¤¬¡Ö¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¸¡ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂÉÂ¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¸½ºß¤Ï°å»Õ¤È¤ÎÁêÃÌ¤Î¾å¡¢ÂÎÄ´¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Ï°ìÈÖ¤Ë¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î¸«²ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅöÌÌ¤Î´Ö¤ÏÉüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï´Å²Æ¤æ¤º¼«¿È¤¬²º¤ä¤«¤ËÎÅÍÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹³èÆ°¤Ê¤É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢9·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÎëÉ±¤ß¤µ¤³¤¬·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿ºÆ¸¡ºº¤Ç¡Ö2cm°Ê²¼¤Î¿»½á¤¬¤ó¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸øÉ½¡£¡Öº£¸å¤ÏÅ¾°Ü¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉÂµ¤¤ÎÈ¯É½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£