yamaが、テレビアニメ『SANDA』のオープニングテーマである新曲「アダルトチックチルドレン」を12月10日にCDリリース。また、同曲のMVが公開となった。

本作は、表題曲に加え、新曲2曲を収録した3曲入りに。Blu-rayには、2024年12月に昭和女子大学 人見記念講堂で開催された『Life is Beautiful』のライブ映像が全編収録される。

また、同アニメの主題歌担当を記念して、タワーレコード渋谷店にてyamaと崎山蒼志のスペシャルリリースイベントを12月19日に開催。イベントでは、2人によるミニライブやトークライブが行われる。

大人になるというのは、どういうことだろうか。歳を重ねただけで、必ずしも「大人」になれるとは限らない。逆も然りで、若さがあるからといって子どもかというと、そうではないと自分は思う。人知れず苦しみを抱えていくことは、弱さであり、脆さであり……それに一人で抗うことは、現実を直視しない不器用さの象徴なのかもしれない。自分はその脆さを持ったまま歳を重ね続けることに、美徳があると思っていた。けれどここ数年で、身近な人に対して、あるいは音楽を通して、少しずつ心の内を打ち明けるようになった。自分は自分、他者は他者という境界線は変わらないけれど、他者との関わりを通して気づく自分がいる。大人になったつもりも、子どもでいるつもりもないけれど、きっとどの年齢でもその両方の性質を人は持っている。どちらに対して頑なでも、善悪でもないけれど、自分は誰かを信じたいと思っていることに気づいた。それは、自分を信じることでもある。狭間で揺れる、同じような誰かに向けて。届けば嬉しいです。

