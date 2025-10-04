昨夏のパリ五輪のマラソンで、そろって６位入賞した男子代表の赤崎暁（クラフティア）と女子代表の鈴木優花（第一生命グループ）が４日、東京・味の素スタジアムで行われたイベント「ＴＯＫＹＯ ＲＯＫＵＴＡＩ ＦＥＳ」に出席。６月の結婚発表後、初めて夫婦そろっての参加となった。鈴木が女子５キロ、赤崎が男子１０キロの部のランのスターターを務め、イベントを盛り上げた。

曇天の下“マラソン夫婦”の笑顔がはじけた。イベントのトークショーに並んで登場。赤崎が「２人では初めてなんです。『いつか（イベントに）出られたらいいね』と話していたので、僕はすごくうれしい。プライベートの延長戦みたいな」と大喜び。鈴木も「私も楽しめました」と照れながら笑った。スターターの大役には互いの仕事ぶりに２人とも「１００点」をつけた。赤崎が「楽しそうだったので」と言えば、鈴木は「（ランナーに）声をかけていて場を盛り上げようとしていた」と褒め合い、アツアツぶりも見せた。

普段は赤崎が福岡、鈴木が東京に拠点を置いており、夫婦は別の場所で活動しているが、会った時には一緒にジョグを行うなど、トップ選手同士で支え合っている。レース前には「調子どう？ 」と連絡して相談し合うといい、鈴木は「レース何日前だから、こういう練習が入ってくるよねとか、具体的な話をする」と競技の話題も多いという。赤崎も「奥さんは、ご飯に関しては勉強しているので、そういう面のサポートは助かりますね。互いに足りない部分を補えているかな」と妻の存在に感謝した。

９月のベルリン・マラソンでは、赤崎が自己新記録の２時間６分１５秒で２位。日本陸連が定める条件を満たし、２０２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年秋）の出場権を得た。「順位は自信につながる。でも、先頭と約４分差つけられた。暑さは言い訳にはならないので、その差を縮められるようにしたい」と振り返った。体調不良で欠場した鈴木はスマートフォンの映像中継で赤崎の走りを見ていたといい「（実況が）『赤崎が２位』って…えっ！ってびっくりして。でも、２位で本当に入ってきたのでうれしかったです」と刺激を受けた様子だ。

夫婦の視線は３年後のロサンゼルス五輪だ。「一番はロサンゼルス五輪でメダルを取るという目標があるので、そこに向けてどう取り組んでいくか（出場レースなどを）考えていきたい」と鈴木。赤崎も「夫婦で五輪に出たいという思いがまずはあります。もちろん、奥さんがメダルを狙うなら、僕も狙っていきたいです。ただ、まずは目の前だと僕は思っているので、目標を見失わずに足元を見てやっていきたいです」。マラソン夫婦が２人の夢に向かって走り続ける。