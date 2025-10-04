千葉ロッテマリーンズは10月6日午後1時から2026シーズンシート（年間予約席）のWEB申し込み受け付けを開始すると発表した。

シーズンシートはZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ公式戦（オープン戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズを除く）をシーズン通して契約席で観戦できる年間予約席で、バックネット裏エリアにはVIP向けのフルクッション仕様の「プレミアム・シート」や、選手のベンチやカメラマン席と同じ並びのグラウンドに位置し、間近でプレーを観戦できる「サブマリン・シート」、外野手と同じ目線で野球を味わえる「ホームラン・ラグーン」など多種多様な席種でラインナップされている。シーズンシート購入には事前に資料請求が必要となる。

＜2026シーズンシート販売の詳細＞【販売スケジュール】資料請求受付:現在受付中。継続WEB申込受付※座席確保期間:10月6日（月）13時00分〜11月20日（木）23時59分まで新規WEB申込受付:10月6日（月）13時00分〜2026年2月28日（土）23時59分まで【契約特典※一例】・クライマックスシリーズ・日本シリーズ優先販売（抽選）※クライマックスシリーズ・日本シリーズ出場の場合、ZOZOマリンスタジアムで開催分の全試合優先販売（抽選）を実施。・オリジナル記念品※シーズンシートオーナーだけが手に入れることができるオリジナル記念品を2種用意。【キャンペーン※一例】・シーズンシート新規申込キャンペーン※2026シーズンシート対象席種を新規で申し込みいただいたお客様に「場内商品券5，000円分（税込）」をプレゼント。

＜2026シーズンシート購入フロー＞（1）球団公式サイト2026シーズンシート特設サイトより資料請求申し込みを行う。（2）資料請求後にお知らせするお申込みサイトURLよりシーズンシート申し込みを行う。