¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡¢¥í¥Óー¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÈ¾À¸¤ò±î¤Î»Ñ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÈ¾¼«ÅÁ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡ØBETTER MAN/¥Ù¥¿ー¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯¡ÊÆüËÜ2025Ç¯¡Ë¤Î·à¾ì¸ø³«»þ¤ÏÉÔ¶ø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤ÇÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤ÎÏÃÂê¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢±î¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ØBETTER MAN/¥Ù¥¿ー¡¦¥Þ¥ó¡Ù¡£¤¢¤Î¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2017¡Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥·ー´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤È¤·¤ÆÏÃÂêÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1²¯1,000Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¤ëÀ½ºîÈñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¤³¦Îß·×¶½¼ý¤Ï¤ï¤º¤«225Ëü¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¤Ë¡£Âêºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Óー¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹°Ê³°¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÆ¸ø³«¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ëº£¡¢ËÜºî¤ÏÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥åー¥ë¥¹¡¦¥À¥êー¤â¼¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¸ø³«¸å¤âÄ¹¤¯»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸ø³«Åö»þ¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê´ÑµÒ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤â¤Í¡¢±Ç²è¤òºî¤Ã¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿È¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥·ー¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¥Óー¤È¤â°ì½ï¤Ë»Å»ö¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ËÜºî¤ÏÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤âÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢89%¡¢´ÑµÒ¥¹¥³¥¢¤â90%¤È¥À¥Ö¥ë¹âÉ¾²Á¡£·à¾ì¤Ç¤Î¶½¹ÔÀ¤Ïº£¤Ò¤È¤ÄÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¤«¤ÊËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¤¸«¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
