¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¡ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ÎÅÞ°÷É¼£±°Ì±þ±çÈ¯¸À¤Ë¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬£´Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÅÞÆâ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ëÇÉÈ¶¤Î²ñÄ¹¡¦ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬¡ÖÅÞ°÷É¼¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸õÊä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¼þÊÕ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤ÇÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÅÞ°÷É¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê»ö¼Â¾å¡¢¹â»Ô»á¤Î±þ±ç¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÀÐ¸¶»á¤Ï¡ÖÀäÂÐÂ¿¿ô¤ÇÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ç£µ³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¸õÊä¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¿Í¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ÉÁêÂÐÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤ì¤°¤é¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÍý¶þ¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜ²»¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ê¡¢£Í£Ã¤Î¾®ß·À¬±Ù¤â¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£