FLOの日限定！シャインマスカットのタルトやお得スイーツが勢揃い

洋菓子と惣菜を展開するフロプレステージュでは、毎月6のつく日を「FLOの日」として特別価格の商品を提供しています。10月は瑞々しいシャインマスカットを使用したホールタルトが登場。さらに定番プリンやタルトレットもお得に楽しめます。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♡今だけの特別感をぜひ味わってみてください。

10月限定！FLOの日タルト

10月のFLOの日には「シャインマスカットのタルト」が税込1,393円で登場。

6日はアールグレイ香る紅茶ダマンド台、16日は爽やかな酸味のチーズ台、25～27日はサクサク食感のダマンド台と、日ごとに異なる味わいを楽しめます。

直径14～15cmサイズで食べ応え十分。みずみずしい果実と異なる台のハーモニーを食べ比べてみてください。

人気スイーツやデリカもお得に

FLOのなめらかプリン

ナッツのタルトレット

FLOの日はタルト以外もお得です。「FLOのなめらかプリン」は通常税込367円が税込313円、「ナッツのタルトレット」は通常税込129円が税込106円とお手頃に♪

＜10月6日・16日限定＞サーモンと緑黄色野菜のクリームグラタン

＜10月25～27日限定＞ラザニア

さらに、サーモンと野菜のグラタンやラザニアも登場し、デリカも楽しめます。全て数量限定のため、気になる商品は事前予約がおすすめです。

FLOの日を楽しもう

FLOの日は、シャインマスカットのタルトをはじめ、プリンやタルトレット、デリカまでバリエーション豊かに味わえる特別な日です。アプリ会員ならマイルが2倍貯まる嬉しい特典もあります♡

お得で贅沢な時間を過ごせるFLOの日に、ぜひご家族や友人と一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか。甘い時間がより一層広がります。