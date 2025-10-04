「ビールっ腹」や「浮き輪肉」など、なかなか落ちないお腹の肉に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。日本体育大学の岡田隆教授は、「人体を太らせる力を持つ『三大栄養素(脂質・炭水化物・たんぱく質)』を自在に操り、たくさん食べても太らない体を作っていく」ことが「科学的に正しいダイエット」だと語ります。今回は、岡田教授の著書『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】「最も太りやすい食べ方」、「最も痩せやすい食べ方」を、科学的根拠をもとに解説。岡田隆『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』

* * * * * * *

鍛えてもウエストはくびれない

みなさんの多くは、ウエストをくびれさせるため、いろんなトレーニングを試みます。様々な器具を購入する方もいるでしょう。

しかし残念ながら鍛えても、ウエストはくびれません。理由は簡単「鍛える＝筋肉をつけること」だからです。もちろん、同時に体脂肪も燃やしますが、それは微々たるものです。

筋肉は筋繊維という、とても細長い細胞でできています。それはトレーニングなどで動かすとダメージを受けます。そのダメージを契機に筋繊維は補修され、太くなります。それを繰り返すと、だんだん筋肉は強くなり、太くなる。これが鍛えると筋肉がつく流れです。

その筋肉の上にまとわりついている体脂肪が、みなさんが取りたいと願っているお腹周りの肉であり、これは食生活によって落とすことが効果的です。

胴体を強く捻る人たちは腹斜筋が太くなる

最近、ダイエット目的でキックボクシングや柔術に取り組む人も増えています。中にはウエストが細くなると思っている人もいますが、それは体脂肪が取れただけであり、筋肉の観点では、外腹斜筋という体を強くひねる腹筋がついて逆に太くなります。

元キックボクサーの魔裟斗さんの裸の写真を見てください。すごく鍛えられていてバッキバキですが、ウエストはくびれていません。元サッカー選手の中田英寿さんもそうです。格闘技でもサッカーでも、胴体を強く捻る人たちは腹斜筋が太くなるのです。つまりウエストにはしっかりと筋肉がつく。

しかし、これまであまりトレーニングしなかった人が、トレーニングを始めるとウエストは細くなります。ここで勘違いしてしまう人がすごく多い。トレーニングでカロリーを消費して、体脂肪が落ちたから細くなっただけです。そこで「よし！」と思って続けても、その効果は得られなくなってきます。

POINT

よく使う部位は、引き締まって細くなる。使わない部位は、たるんで太くなる。みなさんの中には何となく、こんなイメージがあるのだと思います。でも、それは間違った思い込みにすぎません。使う使わないにかかわらず、脂肪を落とせば細くなる。強い力を出して筋肉を鍛えれば太くなる。これだけです。

「ヨガで痩せない」は当たり前

では、ウエストを細くする運動はあるのでしょうか。例えばヨガはいいと思います。ヨガは呼吸を重視するからです。ヨガの呼吸法は「腹式呼吸」。息を吐く時にお腹を平らに、あるいは凹ませ、吸う時は膨らませる。腹式呼吸は換気効率を高め、また副交感神経を活性化することでリラックス効果が得られるほか、便秘の解消や血行促進の効果があるとされます。

この腹式呼吸をする時、メインに使うのは横隔膜と腹横筋。



（写真提供：Photo AC）

横隔膜は息を吸う時の主役。そして息を吐く時の主役は腹横筋。お腹を凹ませて、息を押し出す筋肉です。ウエストの筋肉の中で最も深い位置にある、いわゆるインナーマッスル。お腹をコルセット状に巻いている筋肉で、力が入るとウエストを締めていき、細くなります。腹式呼吸によって腹横筋を鍛える効果があるので、自前のコルセットを作り、ウエストは細くなります。ドローインという体幹を鍛える方法もこれと似ています。

ヨガでウエストが細くなっても、それは体脂肪が減って痩せたからではないということを理解しましょう。腹式呼吸のような優しい運動に、脂肪をガンガン燃やす効果を求めてはいけません。

ヨガやピラティスのレッスンを始める時、「インストラクターのような体型になれる！」と思ったことがきっかけの人もいるでしょう。しかし、ヨガのように優しい運動だけで体脂肪をとるのは極めて難しく、食事を中心とした日々の生活の中で体脂肪を適正化しているということがほとんどでしょう。この現実からは目を背けないこと。

お金をかけないで痩せる方法

お金をかけないで痩せる方法をラクな順に記述すると、1良く寝る→2食事の適正化→3よく歩く（動く）こと、と私は考えます。

しかし、痩せるだけではなく、なりたい体型やスタイルになるためには「筋トレ」が必要です。自分にとってサイズアップ（盛りたい）パーツ＝筋トレ。細くしたい=筋肉が不要なパーツは鍛えない、という自分なりのアレンジができるからです。

ヨガもピラティスもとても良い運動ですが、自分の理想のボディへ効率的に近づくためには、ボディラインを自在にデザインできる筋トレをお勧めします。

※本稿は、『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』（講談社）の一部を再編集したものです。