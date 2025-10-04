グルメも楽しめる「神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「湯河原温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月26〜29日の期間、全国20〜60代の男女205人を対象に、「グルメも楽しめると思う温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「グルメも楽しめると思う神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「湯河原温泉は、新鮮な海の幸からラーメン、フレンチ、イタリアンまで、バラエティ豊かなグルメが楽しめる温泉街だからです」（60代女性／愛知県）、「相模湾で獲れた金目鯛の煮付けやアジやサバの干物やみかんを使ったスイーツが美味しそうだから」（40代男性／大阪府）、「海の幸を使った和食、丁寧な会席料理。料理の質を重視した温泉宿」（50代男性／神奈川県）、「小田原も近いので、ういろうも食べられるから」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「有名な観光地で豆腐屋など珍しいグルメもあるから」（30代女性／愛知県）、「実際に行ってみて、何を食べても美味しかったから」（30代女性／神奈川県）、「大涌谷の黒たまごや、温泉シチューパン、月のうさぎなど有名な名物がたくさんあります。また飲食店も多く、観光しつつ食を楽しめるからです」（30代女性／東京都）、「箱根は温泉まんじゅうやたまご、ゆもちなど、グルメの選択肢が多いと思います」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：湯河原温泉／62票万葉集にも詠まれた歴史を持つ湯河原温泉は、相模湾に近い自然豊かな環境に恵まれた温泉地です。古くから文人や画家たちに愛された落ち着いた雰囲気が漂い、今なお訪れる人に静かな癒しを与えてくれます。温泉と共に楽しめるのが地元の味覚。アジをはじめとする新鮮な地魚料理や、甘味処の和菓子、ランチなどが楽しめる足湯カフェなどが点在し、グルメ散策も旅の醍醐味（だいごみ）の1つです。華やかな観光地とは一味違い、ゆったりと時間が流れる温泉地として根強い人気を誇ります。
1位：箱根湯本温泉／107票箱根の玄関口に位置する箱根湯本温泉は、首都圏からのアクセスの良さと温泉街のにぎわいで多くの人々を魅了してきました。歴史ある宿からモダンな旅館まで幅広い宿泊施設が揃い、気軽な日帰り旅にも人気です。温泉街にはそば処や豆腐料理の専門店、名物の温泉まんじゅうを扱う老舗菓子店など、食べ歩きにぴったりなグルメスポットが点在。お土産選びや街歩きを楽しみながら、温泉と一緒に味覚も堪能できるのが大きな魅力です。観光とグルメが一体となった温泉地として不動の人気を誇ります。
