¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÁÇ´é¤ÎàºÝ¤É¤¤»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡ª¡Ö¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¥¤¥¤¦¤¦¤¦!!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤º¤ë¤¤♡¡×
¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÉÛ¤¬Ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ
¡¡Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¤¬ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤ÏX¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¸ÂÄê¼Ì¿¿¡ª ¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡Ù ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐ¸«¤¿Êý¤¬¥¤¥¤¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÇ´é¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÁ°ÌÌ¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÊ¤¤Ã¤¿¸ª¤«¤éÏÆ¤Ë¤«¤±¤Æ¥¶¥Ã¥¯¥ê¤È³«¤¯ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤º¤ë¤¤♡Á´Éô¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¥¤¥¤¦¤¦¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¡×¡ÖÇ¾»à¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£