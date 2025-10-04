全国のきょうの天気です。



西日本から東日本は、広く雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しく降り、大雨となるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。関東や東北南部は、午後は次第に本降りとなる所が多くなるでしょう。北日本は晴れる所が多い予想です。

気温です。関東や東海は日中も気温が上がらず、25度に届かない所が多いでしょう。西日本はきのうより高くなって、25度以上の夏日となる所が多い予想です。湿度も高くムシムシと感じられそうです。晴れる北日本は25度前後で、季節外れの暖かさとなるでしょう。

【きょうの予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路 ：19℃

青森 ：27℃ 盛岡 ：26℃

仙台 ：24℃ 新潟 ：28℃

長野 ：23℃ 金沢 ：23℃

名古屋：23℃ 東京 ：25℃

大阪 ：26℃ 岡山 ：26℃

広島 ：25℃ 松江 ：27℃

高知 ：25℃ 福岡 ：30℃

鹿児島：30℃ 那覇 ：33℃

週間予報です。あす日曜日は雨の止む所が多くなりますが、西日本や東日本は、一部でにわか雨の所がありそうです。夜は北陸や東北で降り方の強まる所があるかもしれません。また、この先は気温の変化の大きい日が続きそうです。体調管理や服装選びに気をつけると良さそうです。