全国のきょうの天気です。
　
西日本から東日本は、広く雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しく降り、大雨となるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。関東や東北南部は、午後は次第に本降りとなる所が多くなるでしょう。北日本は晴れる所が多い予想です。

気温です。関東や東海は日中も気温が上がらず、25度に届かない所が多いでしょう。西日本はきのうより高くなって、25度以上の夏日となる所が多い予想です。湿度も高くムシムシと感じられそうです。晴れる北日本は25度前後で、季節外れの暖かさとなるでしょう。

【きょうの予想最高気温】
札幌　：25℃　釧路　：19℃
青森　：27℃　盛岡　：26℃
仙台　：24℃　新潟　：28℃
長野　：23℃　金沢　：23℃
名古屋：23℃　東京　：25℃
大阪　：26℃　岡山　：26℃
広島　：25℃　松江　：27℃
高知　：25℃　福岡　：30℃
鹿児島：30℃　那覇　：33℃

週間予報です。あす日曜日は雨の止む所が多くなりますが、西日本や東日本は、一部でにわか雨の所がありそうです。夜は北陸や東北で降り方の強まる所があるかもしれません。また、この先は気温の変化の大きい日が続きそうです。体調管理や服装選びに気をつけると良さそうです。