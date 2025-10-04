女優の堀田真由が１０日までに自身のインスタグラムを更新。番組ロケで故郷へ訪れたことを報告した。

日本テレビ系「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＡＮＯＴＨＥＲ ＳＫＹ（アナザースカイ）」（土曜・午後１１時）の新ＭＣを務めることが決まった堀田。「初めてのロケは、私の原点でもある、故郷・滋賀へ」とつづり、故郷でリラックスした表情を見せるオフショットを公開した。

「子どもの頃に通った場所、懐かしい風景、そして、大切な人たちとの再会…。前回のパリとはまた違った、心がじんわり温かくなるような時間でした この場所があったからこそ、今の私がいるんだなと改めて感じられた旅。」と生まれ育った場所への想いが伝わる言葉も添えられている。

この投稿にファンからは「新ＭＣとして初回の放送すごく楽しみにしてます」「素敵な写真の数々、ありがとうございます」「琵琶湖バックの横顔がとても美しい」「とびだしくんがある場所絶対行ったことあるな〜笑」「滋賀人の自慢です」「うわ癒やされます」「アナザーまゆまゆーー」などの声が寄せられている。