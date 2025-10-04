◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ヤクルト（４日・マツダスタジアム）

広島は、今季限りで退団する田中広輔内野手、松山竜平外野手を出場選手登録した。今季最終戦で田中はスタメン、松山は代打での出場を予定する。来季構想外となって現役引退を決断した上本崇司内野手も登録された。

１６〜１８年のリーグ３連覇に貢献した田中と松山に対し、新井監督は「彼らがいなかったら優勝もなかったと思う。自分も現役時代に一緒にやっているし、たくさんの思い出もある。これでカープのユニホームを着てプレーするということは最後になる。ファンの方も一目見たいと思っていると思う」と“花道”を用意する考えを明かしていた。

その他、ＣＳ進出が完全消滅した後の９月２２日に抹消されていた菊池も登録された。３連覇時、田中、菊池は、巨人・丸を含めた同学年で「タナキクマル」トリオとして打線をけん引。７月１１日の抹消後は２軍調整を続けてきた堂林も１軍に合流した。

代わりに３日にプロ初先発で５回途中５失点だった斉藤と内田、前川、佐藤啓の若手内野手３人が抹消となった。