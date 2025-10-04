◇NBAプレシーズンマッチ レイカーズ−サンズ（2025年10月3日）

NBAレイカーズの八村塁（27）が現地時間3日（日本時間4日）に今季のプレシーズンマッチ初戦となったサンズ戦にスタメン出場。前半は3Pシュート1本含む10得点をマークした。チームは13点リードを許して前半を折り返した。「ジ・アスレチック」のジョバン・ブハ記者は、自身のX（旧ツイッター）で八村の好守備を高評価した。

スタメンにはオースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、ジャレッド・バンダービルト、ディアンドレ・エイトン、八村の5人が名を連ねた。

第1Qは残り9分33秒にフリースローライン付近からジャンプシュートを決めて初得点。その後はスティールを決めて好守備を見せると、残り8分27秒に左サイドからポストプレーでターンアラウンドのフェイダウェイバンクショット沈めた。残り5分47秒でベンチに下がった。

第2Qスタートからコートに戻った。残り7分38秒で相手の反則誘って、フリースローを2本決めた。残り6分34秒には左ウイング付近から3Pシュートを沈めた。その後、再び好守備を見せて残り5分46秒には相手の反則を誘って、フリースローを1本決めた。残り4分54秒で一旦ベンチに下がった。残り2分44秒から再びコート立ち、シュートを放つ場面もあったが決めきれなかった。

ブハ記者は自身のXで「八村塁のオフボールディフェンスが印象的」と守備について高評価した。さらに「2つのスティールを記録して、彼はプレーを読んで自身の長さをうまく活用できている」と説明した。

前半の八村は15分33秒出場し、10得点1リバウンド2スティールを記録した。シュートは9本試投で3本成功。FG成功率は33.3％。3Pシュートは3本試投で1本成功。3P成功率は33.3％だった。