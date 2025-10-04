全国的にインフルエンザが流行し、東京などでは去年より1か月早いシーズン入りとなっています。学校や保育所などの学級閉鎖も相次いでいます。医師によると、流行が早くなっているのには2つの要因が考えられます。今一度、基本的な感染対策を確認しましょう。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「インフルエンザ 今年はなぜ流行早い？」をテーマに解説します。

■小池知事「基本的な感染対策を」

忽滑谷こころアナウンサー

「冬に猛威を振るうイメージのあるインフルエンザですが、厚生労働省は3日、全国的な流行シーズンに入ったと発表しました。東京都では、2日に流行シーズンに入ったと発表していて、小池百合子都知事が3日、感染対策を呼びかけました」

小池知事

「去年よりも1か月も早い流行になっているインフルエンザであります。改めて、手洗い・マスクの着用など、基本的な感染対策を心がけていただく」

鈴江奈々アナウンサー

「確かに例年よりも早いですし、こうやって呼びかけられるほど、気をつけた方がいいレベルになっているということなんですね」

■去年の東京は…11月の中旬に発表

忽滑谷アナウンサー

「『つい先日まで暑かったのに、もう…』と思う方も多いでしょう。東京都によると9月22日〜28日の1週間で、都内の1定点医療機関あたりのインフルエンザの患者報告数が1.96人となり、流行開始の目安となる1.0人を超えたとして、流行シーズン入りを発表しました」

「去年は11月の中旬に発表があったので、今年はそれよりも1か月以上早い流行入りということになります。インフルエンザの流行が早いのは東京だけではありません」

「厚生労働省によると同じ期間（9月22日〜28日の1週間）で、茨城・埼玉・千葉・神奈川・京都・大阪・愛媛・福岡・長崎・沖縄など、合わせて16の都府県で流行開始の目安を超えています」

■23都道府県の118施設で学級閉鎖

忽滑谷アナウンサー

「厚労省によると、学校や保育所などでの学級閉鎖も増え、全国の23都道府県で118の施設に上っています。去年の同じ時期と比べると3倍以上となっています。学年閉鎖も16か所となり、去年の2倍以上です」

「every.のスタッフの中にも、子どもが通う都内の小学校で今週3学年で学級閉鎖になったという人もいました」

森アナウンサー

「寒くなってから対策を本格的に始めるイメージがあるので、ちょっと油断してしまっていて感染が拡大しているというのがあるのかもしれませんよね」

鈴江アナウンサー

「北海道から沖縄まで、割と全国的に広がっている感じがしますね」

忽滑谷アナウンサー

「9月の夏休み明けで、学校や保育所などで感染が広がってしまったところもある、という指摘もあります。9月中に流行入りを発表した自治体もありました」

■ウイルスにとって快適な環境は？

忽滑谷アナウンサー

「ではなぜ、今年はこんなに流行が早いのでしょうか。東京歯科大学市川総合病院の寺嶋毅医師に聞きました。大きな要因は2つあるといいます。まず1つ目が記録的な猛暑、2つ目が訪日外国人の増加ということです。今年の夏はどのように過ごされましたか？」

森アナウンサー

「家にこもっていました。暑いので、なかなか外に出られませんでした」

鈴江アナウンサー

「今年はずっとクーラーをつけっぱなし、とにかくエアコンを切るタイミングがなかったですよね」

忽滑谷アナウンサー

「外に出るのも危険な暑さというのを感じた方もいたでしょう。閉め切った屋内で長時間エアコンを使う環境にいた方、多いかと思います。そうすると空気が乾燥し、温度が下がり、インフルエンザウイルスにとっては快適な環境になってしまうということです」

「さらにエアコンの涼しさが逃げないようにと、部屋を閉め切っていたり、窓を閉め切っていたりすると、換気の状況も悪くなります。そうした部屋で長時間、家族や友人と過ごしていたとなると、感染リスクも高まるということです」

山粼誠アナウンサー

「（新型）コロナ（ウイルス）にかかる人も今増えてきていて、閉め切っていた影響が出てきたのかなと思いますね。暑さが和らいできたので、なんとか換気して対策していきたいですね」

忽滑谷アナウンサー

「次に、訪日外国人の増加について。過去を見ると、今年のようにインフルエンザの流行が早かったのが、日本でラグビーワールドカップが行われた2019年だそうです。今年は大阪・関西万博が行われています」

「南半球のように日本とは季節が真逆、つまり今の時期が冬という地域や、東南アジアなど夏でもインフルエンザがはやる地域もあります。そうした外国の地域から多くの人が訪れることで、流行が早かったのではないかと、寺嶋医師はみています」

森アナウンサー

「大きいイベントがあるとそういうふうになるということですが、訪日外国人の数が過去最多を更新しているので、こういったリスクは今後常に気をつけなきゃいけないということですよね」

■ワクチン接種から約2週間で抗体が

忽滑谷アナウンサー

「流行期に入り、これから感染者数が増えていく可能性が高いため、今のうちに対策を取っていく必要があります。まずは、ワクチンの予防接種です。10月1日から受けられるようになっている医療機関が多いため、予約して接種するとよいということでした」

「寺嶋医師によるとワクチンを接種して抗体ができるまで、約2週間かかるそうです。例年インフルエンザがピークを迎える12月〜2月にしっかり抗体を作っておくためには、早めの接種が望ましいといいます」

「インフルエンザにはいろいろと型がありますが、今年はA型のH3というタイプが多く検出されているということです。症状は熱が急に高くなる・のどや節々の痛み・頭痛が見られるといいます」

■基本的な感染予防策をおさらい

忽滑谷アナウンサー

「改めて、基本的な感染予防策もおさらいしておきましょう。インフルエンザ以外の感染症にも有効です。基本的な手洗い・換気・マスクの着用などを徹底した上で、厚労省は体調が悪い時はしっかりと休むということも大事だと推奨しています」

鈴江アナウンサー

「流行が1か月ほど早いということで、対策を少し早めた方がよさそうですね」

忽滑谷アナウンサー

「今年はインフルエンザの流行が早くなっています。まだ寒くないからと油断せずに、今のうちからしっかりと予防・対策を行っていきましょう」

（2025年10月3日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）