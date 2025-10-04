コービーが24番で出場した“初の公式戦”ユニフォームが約1億3068万円で落札

10月3日（現地時間2日、日付は以下同）。コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）が背番号24を“最初に着用した”ユニフォームが、オークションサイトの『Sotheby’s（サザビーズ）』で落札された。

レイカーズ一筋20シーズンをプレーしたコービーは、1996－97から2005－06までの10シーズンを背番号8、2006－07から2015－16までの10シーズンで背番号24を着用し、どちらも永久欠番になっている。

今回オークションへ出品されたのは、2006－07シーズンにコービーが初出場した、2006年11月4日のシアトル・スーパーソニックス（現オクラホマシティ・サンダー）戦で着用したユニフォーム。

そこにはコービーの直筆サインと“FIRST 24”が書かれており、バイヤーズ・プレミアム（購入者が支払う追加料金）を含めて88万9000ドル（約1億3068万3000円）で落札となった。

2006－07シーズンのコービーは、77試合の出場で平均31.6得点5.7リバウンド5.4アシスト1.4スティールを残して2シーズン連続の得点王に立った。さらにオールスターとオールNBAファーストチーム、オールディフェンシブファーストチームに選ばれた。

なお、この日『サザビーズ』ではレイカーズのレジェンド、ジェリー・ウェストが1964年から1967年にかけて着用したユニフォームが53万3400ドル（約7840万9800円）で落札されている。

【動画】2006－07シーズンにコービーが決めたトップ10プレー集！





