清水vsFC東京 スタメン発表
[10.4 J1第33節](アイスタ)
※13:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 24 キム・ミンテ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 8 小塚和季
MF 14 山原怜音
MF 17 弓場将輝
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 41 羽田健人
DF 70 高木践
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
MF 36 宇野禅斗
FW 23 北川航也
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 32 土肥幹太
MF 8 高宇洋
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 30 岡哲平
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
