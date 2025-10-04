日本アーティストとして史上初！JO1、アメリカ最大の年末音楽フェス『Jingle Ball』出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、アメリカ最大の年末音楽フェス『2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour』（以下『Jingle Ball』）に出演することが決定した。同フェスに日本人アーティストが登場するのは史上初。

■1年を締めくくる恒例の音楽フェス

『Jingle Ball』は、「iHeartRadio」が毎年ホリデーシーズンに開催しているアメリカ最大の年末音楽フェスツアー。毎年その年に活躍した人気トップアーティストが多数集結し、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、マイアといった主要都市をサーキット。アメリカでは1年を締めくくる恒例の音楽フェスとして広く知られ、愛されている。

JO1は、現地時間12月2日のダラス公演に出演。特別なパフォーマンスを披露する。

JO1は2025年3月、初めてのワールドツアーにてニューヨーク公演、ロサンゼルス公演を成功させ、さらには「グラミー賞」の主催団体がグローバルアーティストを紹介するオリジナルコンテンツ『グローバル・スピン・ライブ（GLOBAL SPIN LIVE）』に出演。続けてハリウッドのドルビー・シアターで開催された『iHeartRadio Music Awards 2025』のレッドカーペットイベントに日本アーティストとして初めて登場。

また、4月にリリースした楽曲『BE CLASSIC』 が、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」に日本のボーイズグループとして初ランクイン。日本で東京ドーム公演2日間を超満員で終えたと思えば、ドジャー・スタジアムで行われたMLBドジャース対マーリンズ戦でパフォーマンスし沸かせた。

8月には『KCON LA』に出演し、9月はメンバーを代表して佐藤景瑚と與那城奨がロサンゼルスを訪問し、10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」のプロモーション活動を展開。

こうした今年1年の数々の挑戦と成果、そして果敢なグローバルアピールが認められ、今回の『Jingle Ball』出演という快挙へとつながった。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「Handz In My Pocket」

■関連リンク

『Jingle Ball』公式サイト

https://www.iheart.com/jingle-ball/

「Handz In My Pocket」特設ページ

https://jo1.jp/feature/handzinmypocket

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/