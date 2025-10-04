【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20ニュージーランド代表 0−3 U-20日本代表（日本時間10月4日／エスタディオ・エリアス・フィゲロア・ブランデル）

【映像】「股抜き強烈ショット」がオウンゴール誘発

U-20日本代表のMF平賀大空（京都サンガF.C）が、強烈な股抜きシュートでオウンゴールを誘発。追加点を生んだ思い切りの良さをファンが大絶賛している。

U-20日本代表はU-20ワールドカップのグループステージ第3戦でU-20ニュージーランド代表と対戦。攻守で相手を圧倒して3-0で勝利し、日本史上初となる3連勝での決勝トーナメント進出を決めた。

64分の2点目は、日本の積極性がもたらしたものだった。右サイドの深い位置での相手スローインに対して、FW高岡伶颯が猛プレスでボールを強奪。高岡の折り返しは相手DFにカットされたが、ペナルティーエリアの右でこぼれ球を拾った平賀が一才の迷いなく右足を一閃。地を這うシュートが目の前にいたDFルーカス・ケリーヒールドの股下をすり抜けると、ファーにいたDFジェイデン・スミスの足に当たってネットが揺れる。アグレッシブなプレーがオウンゴールを誘発した。

解説は「平賀選手のゴールにしてください」

スミスがうつ伏せになってショックを隠しきれない中、平賀は控えめな表情でチームメイトとハイタッチや抱擁で喜んだ。解説・名良橋晃氏は「これ、これですよ！平賀選手のゴールにしてください」とコメントし、「足を振れば、こういうことが起きますから」と口にした。

貴重な追加点にファンもSNS上で反応。「平賀きたあああ」「相手に当ててぶち込んだ！」「平賀もよく撃ったけど高岡ナイスすぎね」「京都の星」「平賀選手のゴールにしてほしい！」「ラッキーな面もあったが平賀ナイス！思い切りの良さでOG誘発となったな」「オウンゴールやろうけど、コレは大空くんのゴールです」「撃ったからこそ生まれたオウンゴール！」と果敢にゴールを狙った姿勢を絶賛している。

3戦全勝で7得点・0失点と文句なしの成績でグループステージ首位突破を決めた日本は、10月9日のラウンド16でC組・D組・E組3位の成績上位国と対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

