『鉄血のオルフェンズ』10周年記念キービジュアル解禁 来年2月にフィナーレイベント 新規短編カット公開 ユージンやシノの姿も
2015年10月の放送開始から、今年で10周年を迎える『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』。10周年記念プロジェクトの1つとして発表された、特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』が劇場で公開される。本作はスマートフォンアプリ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズG』で配信されていた全12話を再編集し、新規カットを加えた特別編集版。そして同時上映作品として『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念新作短編「幕間の楔」が、10月31日から劇場にて公開される。
そんな『鉄血のオルフェンズ』第1話の放送開始から10周年を迎える10月4日に『鉄血のオルフェンズ』10周年記念キービジュアルが公開となった。主人公の三日月・オーガスやオルガ・イツカなどの鉄華団メンバーやギャラルホルンメンバーに加えて、『ウルズハント』の主人公ウィスタリオ・アファムも登場する、10周年を記念したビジュアルとなっている。
【動画】『鉄血のオルフェンズ』ウルズハント＆幕間の楔の本予告
また、2026年2月15日に、鉄血10周年のフィナーレイベントとして『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-』の開催が決定。立川ステージガーデンにて昼公演・夜公演の2公演で開催される。第1弾出演者も解禁され、河西健吾、細谷佳正、花江夏樹、寺崎裕香、金元寿子が出演予定。4日からガンダムファンクラブ会員先行発売と、ホームページ先行（抽選）発売が開始される。
そして、10月31日公開の特別編集版『ウルズハント』／同時上映 新作短編「幕間の楔」の本予告も新たに公開され、新規カットも解禁。特別編集版『ウルズハント』で活躍するメインキャラクターやモビルスーツが次々と登場。莫大な賞金、“100000000000メリア”を懸けたレース「ウルズハント」に参加する主人公ウィスタリオ・アファムをはじめ、「ウルズハント」の参加者や仲間たち、そしてウィスタリオの前に立ちはだかるキャラクターやモビルスーツ、そして大型無人兵器のモビルアーマーの姿も公開された。同時上映の新作短編「幕間の楔」の新規カットでは、主人公の三日月・オーガスやオルガ・イツカの他にも、ユージン・セブンスターク、ノルバ・シノをはじめとした鉄華団メンバーや、クーデリア・藍那・バーンスタインなど、テレビシリーズでおなじみのキャラクターの登場も決定。さらにガンダム・バルバトスや、新たなモビルスーツの姿も公開となった。4週間限定上映となる本作で、全4週にわたりテレビシリーズキャラクターが登場する「週替わり特典映像」の上映および「入場者特典」の配布も決定した。
