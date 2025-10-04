¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè35ÏÃ¡ÖÍ·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¤Ï¤È¤Ä¤¼¤ó¤Ë¡ª¡©¡×¡¢¤¦¤¿¤È¥«¥¤¥È¤¬Í·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¤ÇµÞÀÜ¶á!?
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè35ÏÃ¡ÖÍ·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¤Ï¤È¤Ä¤¼¤ó¤Ë¡ª¡©¡×¤¬¡¢¤¢¤¹10·î5Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¦¤¿¤È¥«¥¤¥È¤¬Í·±àÃÏ¤òËþµÊ¡¡Âè35ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¤òÆîÛê°¦Çµ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè35ÏÃ¡ÖÍ·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¤Ï¤È¤Ä¤¼¤ó¤Ë¡ª¡©¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏ¡»Ê¤ò½õ¤±¤¿¤ªÎé¤Ë¡¢Í·±àÃÏ¤Î¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤¦¥«¥¤¥È¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÍ·±àÃÏ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤Ï¡¢¥«¥¤¥È¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤âÅöÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥«¥¤¥È¤ÈÍ·±àÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¦¤¿¡£°ìÊý¡¢¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¡Ë¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¥Ç¡¼¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Ê¤Ê¤È¥á¥í¥í¥ó¡ÊÀ¼¡§²Ö°æ¡Ë¡¢¤³¤³¤í¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹¡Ë¤È¥×¥ê¥ë¥ó¡ÊÀ¼¡§ÆîÛê¡Ë¤Î¥Ú¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Çï»Ò¤Ë¥«¥¤¥È¤ÎË¹»Ò¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥«¥¤¥È¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤º¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï´ÑÍ÷¼Ö¤Ç¡½¡½¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
