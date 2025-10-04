『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第33話「世界を選べ！究極最終剣！」、吠が選ぶのは“修羅”か“平和”か？
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第33話「世界を選べ！究極最終剣！」が、あす10月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】剣の試練は二つの世界の分岐点 第33話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第33話「世界を選べ！究極最終剣！」あらすじ
“厄災”ベルルムと玲（馬場良馬）によって、ゴジュウジャーたちが大ピンチに…！ これに対抗するように、石化した“最後の剣”が、吠（冬野）の前に現れた。剣の試練として吠は、2つの世界のうち1つを選ぶようテガソード（声：梶裕貴）に迫られる。1つは今ある世界で、もう1つは吠が両親や“クオン（カルマ）”ではなく兄・久光と幸せに過ごす、テガソードのいない世界。テガソードから、「私のいない世界を選べば厄災も消える」と言われた吠が、運命の分かれ道で選ぶのは…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
