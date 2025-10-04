『仮面ライダーゼッツ』第5話「堕ちる」、花嫁の心にしまわれた願いとは？
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第5話「堕ちる」が、あす10月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】再びクロウナイトメアが花嫁に襲いかかる 第5話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第5話「堕ちる」あらすじ
花嫁の麻宮みゆき（入来茉里）はなぜ夢主なのか。現実の世界で情報収集を続ける莫（今井）は、公園の大木の前に佇むみゆきかに接触。大木に自らの人生を変えてしまうほどの思い出があることを聞き出す。
夢の世界でみゆきの「心の扉」を見つけた莫は、扉の奥に広がる意外な光景を目にする。そして再びクロウナイトメアが出現、みゆきらに襲いかかった！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
