郷ひろみ、ファンベスト盤『わたしとひろみ』歴代シングルジャケ写と楽しめるクロスフェード映像公開
郷ひろみが10月15日にリリースする初のファンベストアルバム『わたしとひろみ-FAN’S SELECTION』のクロスフェード映像が公開された。
1972年8月1日に「男の子女の子」でレコードデビューし、デビューから53年常に最前線で活動してきた郷ひろみ。これまで通算111枚のシングルをリリースしてきたが、今作ではその名曲ぞろいのシングルのカップリングのなかから、約4,000件ものファン投票総数で選ばれた上位15曲をアルバム収録する。
クロスフェード映像では選曲された全楽曲が少しずつ聴けるほか、歴代のジャケット写真で50年以上ファンとともに歩んできた郷ひろみの軌跡に思いをはせることができる。
郷ひろみは5月24日から大規模な全国コンサートツアー＜Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”＞を開催中。さらに、自身の誕生日となる10月18日と翌日19日には日本武道館での2デイズ公演も控えている。
◾️『わたしとひろみ -FAN’S SELECTION₋』
2025年10月15日（水）発売
予約：https://GOGOGO.lnk.to/Hiromi_Go_Capling_Best
○完全生産限定盤
6,111円（税込）SRCL-13409〜10
※三方背BOX・豪華ブックレット100P超
◆収録曲
01．夢をおいかけて
02．セーターに愛をこめて
03．さらば夏の光よ
04．お化けのロック
05．ジゴロ
06．I Love Youの香り
07．大人たちのFour Seasons
08．幸せにできるから
09．五時までに
10．いま、ここにいる理由
11．このメロディだけは
12．愛してはいけないひと
13．バックステージ
14．思い描いた場所に、君がいられますように…
15．約束
○対象店舗 / 特典内容
Sony Music Shop ・・・ オリジナルL判生写真（2種の内1種ランダム）
楽天ブックス ・・・ アクリルスタンドキーホルダー
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
セブンネットショッピング ・・・ オリジナル生写真 3枚組
郷ひろみ応援店 ・・・ ポストカード
郷ひろみコンサート会場限定 ・・・ポストカード
