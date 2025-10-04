『兄を持ち運べるサイズに』、柴咲コウ演じる妹・理子を取り巻く家族を収めた場面写真解禁
柴咲コウが主演し、オダギリジョーと満島ひかりが共演する映画『兄を持ち運べるサイズに』より、柴咲演じる主人公・理子と、理子を取り巻く家族の姿を捉えた第1弾場面写真が解禁された。
【写真】笑顔の理子（柴咲コウ）、ダメ兄（オダギリジョー）、ゆるぎない強さを感じる加奈子（満島ひかり）の姿も！ 映画『兄を持ち運べるサイズに』場面写真
本作は、作家・村井理子が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ『兄の終い』をもとに、中野量太監督が脚本・監督を務めて映画化。絶縁状態にあった実の兄の突然の訃報から始まる、家族のてんてこまいな4日間を描く。
主演は、マイペースで自分勝手な兄に幼いころから振り回されてきた主人公・理子役の柴咲コウ。共演には、家族を翻弄する映画史上稀に見る“ダメ兄”を演じるオダギリジョー、兄と一時は夫婦でありながらも離婚した元妻・加奈子役の満島ひかり、両親の離婚後は母と暮らす娘・満里奈役の青山姫乃、そして最後まで兄と暮らした息子・良一役の味元耀大が名を連ねる。
9月に開催された釜山国際映画祭のレッドカーペットに主演の柴咲が登壇し、さらに10月から始まる東京国際映画祭への出品も決定した本作より、このたび第1弾となる場面写真とキャラクター写真が解禁された。
写真には、夫と2人の息子と暮らし、翻訳家・エッセイストとしても活動する理子（柴咲）の笑顔のショットや、“ダメ兄”らしくどこか抜けているが憎めない雰囲気をまとった兄（オダギリ）の姿、兄と数年前に離婚し、シングルマザーとして娘・満里奈を育てる加奈子（満島）の揺るぎない強さを感じさせる姿などが収められている。
さらに、兄が亡くなる直前まで共に暮らしていた加奈子の息子・良一（味元）と理子が堤防で会話を交わすシーン、理子と加奈子、そして満里奈（青山）の3人で兄が生前暮らしていた家を訪ねる場面、ギターを背負って自転車で駆けていく兄の後ろ姿なども公開された。この作品ならではの温かくも切ない瞬間が切り取られている。
また、ガラ・セレクション部門に公式出品される第38回東京国際映画祭の開幕式レッドカーペットセレモニーに、柴咲、満島、中野監督が参加することが決定した。釜山国際映画祭では「泣き笑い」の観客があふれた本作が、東京国際映画祭でどのような反応を呼ぶのか期待が高まる。
映画『兄を持ち運べるサイズに』は、11月28日より全国公開。
