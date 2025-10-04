元モー娘。リーダー・譜久村聖、20代ラスト写真集2冊同時発売 ランジェリーカットにも初挑戦！
元モーニング娘。の譜久村聖の20代ラスト写真集『Vers l’Aube』『瑠璃藍』が、10月30日にワニブックスより2冊同時発売されることが決定。あわせて、表紙と初のランジェリーカットが解禁された。
【写真】ランジェリーカットにも初挑戦！
モーニング娘。卒業後、今年4月にソロデビューを果たした譜久村聖が、2年ぶりに写真集を2冊同時にリリースする。発売日は29歳の誕生日で、これが20代ラスト写真集となる。
ベトナムで撮影された今作は、2冊とも全く異なるカットが収められた作品となる。『Vers l’Aube』『瑠璃藍』それぞれにしか掲載されていない衣装も多数あり、さまざまな視点で楽しめる内容だ。
今回、初めて挑戦したランジェリーカットが特別に解禁された。さらに、彼女自らがセレクトした表紙カットも公開された。
譜久村聖写真集『Vers l’Aube』『瑠璃藍』は、ワニブックスより10月30日発売。『瑠璃藍』は3500円＋税、『Vers l’Aube』は6200円＋税（メイキング DVD90分と超レアカットお風呂ポスター付き）。
