¡Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡Û£±£°·î¤ËÊ¡²¬¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤ò³«ºÅ¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬È¯É½¡¡°Â³ÚÃèÅÍ¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÂç²ñ¡×
¡¡£±£°·î¤ËÊ¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£É£Æ£Ó£Ã¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬£²£°£²£µ¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»ÒÊ£¹ç¶ä¥á¥À¥ë¤Î°Â³ÚÃèÅÍ¡Ê£Ê£Ó£Ï£Ì¡Ë¤é¤¬Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÂç²ñ¤Ï¥Ü¥ë¥À¡¼¤È¥ê¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÃË½÷º®¹ç¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤È¡¢£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÀµ¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î»î¹ç¤òÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£´Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½÷»ÒÊ£¹ç¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÌîÃæÀ¸Ë¨¤¬¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡£ÃË»Ò¤Ï°Â³Ú¡¢Å·³Þñ¥ÂÀ¡ÊÅìÍÎÀ÷¹©¡Ë¡¢µÈÅÄÃÒ²»¡ÊÀÝÆîÂç¡Ë¡¢½÷»Ò¤ÏÌîÃæ¡¢ÃæÂ¼¿¿½ï¡ÊÆü¿·²ÐºÒ¡Ë¡¢Ã«°æºÚ·î¡Ê°¦É²¸©»³³ÙÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡°Â³Ú¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Î¶¦À¸¤ä¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÂç²ñ¡£»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¸Ä¿Í¶¥µ»¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥àÀï¤Ï¿·Á¯¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬ÆüËÜ¤Ë½¸¤Þ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢Ç®Àï¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÆüÄø¤Ï£²£³¡Á£²£¶Æü¤Î£´Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£