山本美月、愛犬との別れを報告「私の人生で特別な子です」
女優の山本美月が3日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・こつめちゃんとの別れを報告した。
【写真】つぶらな瞳がかわいい 山本美月の愛犬・こつめちゃん
山本は「お世話になった方もたくさんいらっしゃるので、この場で報告させて下さい。私自身気持ちを整理する時間が必要だったので、少し時は経ってしまったのですが、先日、こつめちゃんがお空へ旅立ちました」と投稿。
さらに「長い間、いつも私のそばにいてくれたかけがえのない存在でした。私の人生で特別な子です。小さな身体で、精一杯生きてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです」と、思いをつづった。
投稿には、山本の胸元で笑顔を見せるこつめちゃんの姿や、正面をじっと見つめる表情豊かなカットが添えられており、その愛らしい姿がファンの胸を打つ。
山本は「こつめちゃんの事を可愛がって下さった皆様、ありがとうございました。こつめちゃんは、いつまでも私のミューズです。また、私の創作物の中では登場することもあるかと思います。私の心の中にはいつまでも居続けるので、これからもよろしくお願いいたします」と締めくくっている。
引用：「山本美月」インスタグラム（＠mizuki_yamamoto_official）
