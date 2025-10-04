ÁÒÌÚËã°á¡¢BÌÌ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThis is Our life¡Ù¤ò12·î¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ÖÁ´¶Ê¿ä¤·¶Ê¡ª¡×
ÁÒÌÚËã°á¤¬12·î10Æü¡¢BÌÌ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMai Kuraki B-Side BEST ¡ÁThis is Our life¡Á¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÒÌÚËã°á¤Ï¡¢10·î15Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤Î25¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ø25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 ¡ÈBe alright!¡É¡Ù¤òÆ±Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÜÆü10·î4Æü¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãMai Kuraki Live Project 2025 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤ÎBÌÌ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØMai Kuraki B-Side BEST ¡ÁThis is Our life¡Á¡Ù¤Ï¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¤ª¤è¤ÓDVD¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°Á´35¶Ê¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Ëº£²ÆÊç½¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¾å°Ì10¶Ê¤È¡¢ÁÒÌÚËã°á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿10¶Ê¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Ï¿¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬5¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤êÂô»³¤ÊÆâÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove, Day After Tomorrow¡×¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Î¡ÖEverything¡Çs All Right¡×¤«¤é¡¢Disc3¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö²»¸»¤Þ¤Ç¡¢Á´25¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢12·î8Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁÒÌÚËã°á¤Î10Âå¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁÒÌÚËÜ¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëBÌÌ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ù¥¹¥È¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¡£¡ØMai Kuraki B-Side BEST ¡ÁThis is Our life¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ëºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´°À®¤À¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¶Ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡ª¿ä¤·¶Ê¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¨¡¨¡ÁÒÌÚËã°á
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢º£ºî¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ÁÒÌÚËã°á¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤è¤ë°ìÎØÁÞ¤·¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÉõÆþ¡£ÊÉ¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢´ù¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª²Ö¤È¶¦¤Ë¡È¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¥¿¥¤¥à¡É¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¡£
ÁÒÌÚËã°á¤Ï11·î2Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢12·î13Æü¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Þ¤Ç¡¢Á´5ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¡ãMai Kuraki Live Project 2025 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¢£BÌÌ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMai Kuraki B-Side BEST ¡ÁThis is Our life¡Á¡Ù
2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ× ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»º(CD3ËçÁÈ¡Ü°ìÎØÁÞ¤·¥¢¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë)¡Û
VNCM-9071¡¡9,570±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD3ËçÁÈ)¡Û
VNCM-9074¡¡3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¡üDisc1¡§Fan¡Çs Request Top10
¡üDisc2¡§Mai-K¡Çs Selection
¡üDisc3¡§B-Side Special Studio Live
¢§Disc1 ¡ÈFan¡Çs Request Top10¡É
01 This is your life
¡¡¢¨3rd Single¡ÖSecret of my heart¡×
02 Everything¡Çs All Right
¡¡¢¨1st Single¡ÖLove, Day After Tomorrow¡×
03 Just Like You Smile Baby
¡¡¢¨2nd Single¡ÖStay by my side¡×
04 thankful
¡¡¢¨11th Single¡ÖWinter Bells¡×
05 ¤µ¤¯¤é ¤µ¤¯¤é¡Ä
¡¡¢¨39th Single¡ÖTRY AGAIN¡×
06 Natural
¡¡¢¨15th Single¡ÖTime after time ¡Á²ÖÉñ¤¦³¹¤Ç¡Á¡×
07 Give me one more chance
¡¡¢¨13th Single¡ÖLike a star in the night¡×
08 ÁÛ¤¤¤ÎÀè¤Ë¡Ä
¡¡¢¨25th Single¡ÖÇò¤¤Àã¡×
09 Trying To Find My Way
¡¡¢¨4th Single¡ÖNEVER GONNA GIVE YOU UP¡×
10 ¤µ¤è¤Ê¤é¤Ï ¤Þ¤À¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç
¡¡¢¨35th Single¡Ö1000Ëü²ó¤Î¥¥¹¡×
¢§Disc2 ¡ÈMai-K¡Çs Selection¡É
01 Moon serenade,Moonlight
¡¡¢¨19th Single¡ÖLove,needing¡×
02 SAFEST PLACE
¡¡¢¨24th Single¡ÖDiamond Wave¡×
03 You look at me¡Áone
¡¡¢¨20th Single¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡×
04 anywhere
¡¡¢¨34th Single¡ÖSUMMER TIME GONE¡×
05 Winter¡öSwear
¡¡¢¨22nd Single¡ÖGrowing of my heart¡×
06 All I want
¡¡¢¨30th Single¡Ö24 Xmas time ¡×
07 always giving my heart
¡¡¢¨DVD Single¡ÖWake me up ¡×
08 ¥¥ß¥Î¥³¥¨
¡¡¢¨DVD Single¡ÖStrong Heart ¡Áfrom Mai Kuraki Premium Live One for all, All for one¡Á¡×
09 What I feel
¡¡¢¨6th Single¡ÖReach for the sky¡×
10 tell me your way
¡¡¢¨21st Single¡ÖP.S♡MY SUNSHINE¡×
¢§Disc3 ¡ÈB-Side Special Studio Live¡É
¡¦This is your life
¡¡¢¨3rd Single¡ÖSecret of my heart¡×
¡¦You look at me¡Áone
¡¡¢¨20th Single¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡×
¡¦Moon serenade, Moonlight
¡¡¢¨19th Single¡ÖLove, needing¡×
¡¦SAFEST PLACE
¡¡¢¨24th Single¡ÖDiamond Wave¡×
¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á
¡¡¢¨2025Ç¯10·î15ÆüÇÛ¿®ºÇ¿·¶Ê
¢£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡×
2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://kurakimai.lnk.to/relax
¢¨Pre-add(Apple Music)¡õPre-save(Spotify) ¼õÉÕÃæ
1 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á
2 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡Á What a wonderful world¡Á (inner voice ver.)
3 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á (432Hz chill mix)
4 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡Á What a wonderful world¡Á (a cappella ver.)
¢£LIVE DVD/Blu-ray¡Ø25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 ¡ÈBe alright!¡É¡Ù
2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ÚDVD (2ËçÁÈ)¡Û¡ï8,800(tax in)
²»À¼¡§5.1ch¡¿2ch
¡ÚBlu-ray¡Û¡ï9,900(tax in)
²»À¼¡§Dolby Atmos¡¿2ch
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¡ã25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 ¡ÈBe alright¡ª¡É¡ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
01 Forever for you
02 FOREVER HOME
03 Thank you for every breath
04 Reach for the sky
05 É÷¤Î¤é¤é¤é
06 Secret of my heart
07 Secret, voice of my heart
08 ¤¤ß¤ÈÎø¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤ ¤¤¤Ä¤âÌ´¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
09 Time after time ¡Á²ÖÉñ¤¦³¹¤Ç¡Á
10 ÅÏ·î¶¶ ¡Á·¯ ÁÛ¤Õ¡Á
11 Your Best Friend
12 Sun will shine on u
13 NEVER GONNA GIVE YOU UP
14 Everything¡Çs All Right
15 P.S♡MY SUNSHINE
16 W¤ÇÊñ¤à¤è
17 Stand Up
18 ¥Ù¥í¥Ë¥«
19 Unraveling Love ¡Á¾¯¤·¤ÎÍ¦µ¤¡Á
20 ZERO¤«¤é¥Ï¥¸¥á¥Æ
21 PUZZLE
22 é¬é¯¿§¤Î¿ÍÀ¸
23 Feel fine!
EN1 Love, Day After Tomorrow
EN2 Y☺u & I
EN3 always
¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢¥¢¥¸¥¢¸ø±é¤äFC¸ÂÄê¥×¥ì¥é¥¤¥Ö¤â´Þ¤àÁ´6²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿
¢£¡ãMai Kuraki Live Project 2025 ¥ê¥é¥Ã¥¯ÁÇ¡ÁWhat a wonderful world¡Á¡ä
11·î02Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
11·î08Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
11·î23Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë(µÜ¾ë¸©Ì±²ñ´Û)
12·î06Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
12·î13Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ9,800±ß(ÀÇ¹þ)
°ìÈÌÈ¯Çä¡§10·î4Æü(ÅÚ)10:00¡Á
https://www.mai-kuraki.com/live/tour25/
