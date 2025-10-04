山善は、紙パック式スティッククリーナーとして業界最軽量となる「軽量紙パック式スティッククリーナー」（EKSP-SL600）を、2025年10月上旬より発売します。実売価格は2万3800円（税込）。

「軽量紙パック式スティッククリーナー」（EKSP-SL600）

記事のポイント 紙パック式のスティック掃除機（パワーブラシ付き）としては業界最軽量となる約1.0kgを実現。軽くて持ち運びが楽なので、家中どこでも手軽に掃除できます。また、片手で持てるので、棚の上やエアコンなど高い場所の掃除にも使えます。

本製品は、紙パック式ならではの「ゴミに触れず捨てられる」という清潔性と扱いやすさを保ちながら、他社従来品の最軽量だった1.1kgをさらに下回る業界最軽量の重さ約1.0kgを実現したモデルです。

ワンタッチで簡単にゴミ捨てが可能で、ゴミに直接触れることがないため、手を汚さず快適に使用できます。

紙パック内部には、逆流を防ぐダストロック弁を搭載。運転停止時や持ち運び時に発生しやすいゴミの逆流やゴミを捨てる際のホコリの舞い上がりをしっかりブロックします。

軽量なので階段の昇り降りなどもラクラク。片手でも持てるので、エアコンなどの天井まわりの掃除にも活用できます。

ヘッドには、細かな隙間や溝のゴミをしっかりと掻き出すパワーブラシを搭載しており、ラグやカーペット、畳の溝のゴミも取り残しません。ヘッドの前方部を薄くし壁との距離を短くなるように設計しているため、壁際までブラシが届き、隅々まできれいに掃除できます。

すきま掃除に便利な「ブラシ付きすき間ノズル」や「フロアノズル」も収納できるスタンド付きです。

山善 「軽量紙パック式スティッククリーナー」（EKSP-SL600） 発売日：2025年10月上旬 実売価格：2万3800円（税込）

