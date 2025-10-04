音羽美奈が、9月29日発売の「グラビアザテレビジョン」（KADOKAWA）に登場。アザーカットが4枚公開された。

音羽美奈「グラビアザテレビジョン」

音羽美奈「グラビアザテレビジョン」

音羽美奈は、グラビアアイドル、コスプレイヤー、そしてピアニストとしても活動する北海道出身の多才なタレント。フェリス女学院大学音楽学部を卒業後、ピアノやアートの素養を生かしながら“ピアノのおねえさん”の愛称で幅広い活動を展開している。

愛らしい“たぬき顔”とHカップの抜群のプロポーションを武器に、2025年には「FRIDAY」や「週刊プレイボーイ」「SPA!」をはじめとする雑誌グラビアに登場し、注目度が急上昇。モットーは「存在が芸術になりたい」。グラビアと芸術性を融合させた唯一無二の存在感を放っている。10月には本人が手がけたイラストを展示する個展も開催予定。

音羽美奈 コメント

◆今回「グラビアザテレビジョン」に掲載されると聞いた時の率直な気持ちは？

初めて掲載していただける雑誌は、やっぱり毎回すごく特別で本当にうれしいです。こうして少しずつ活動の幅が広がっていくことに感謝しつつ、これからもっといろいろな雑誌やメディアに挑戦していきたいな、という気持ちが強くなりました！

◆撮影現場の雰囲気や印象に残っているエピソードはありますか？

撮影中にカメラマンさんがたくさん褒めてくださったんですけど、その「かわいい〜！」の声がとても大きくて（笑）言われるたびに思わず笑ってしまって、自然と緊張もほどけていきました。明るく楽しい雰囲気の中で撮影できたのが印象的です！

◆撮影前に特別な準備やルーティンはありますか？（食事・トレーニング・メンタル面など）

私は食べてもあまりおなかが出ないタイプなので、撮影の日もいつも通り朝ごはんをしっかり食べています（笑）。トレーニングは特にしていません。

現場の雰囲気が和気あいあいとなるように、自分もなるべく明るくテンション高めでいきたいと思ってはいるのですが、やっぱり初めましてのカメラマンさんだと人見知りや緊張が出てしまいます。だから毎回、もっとこうすれば良かったな、と撮影後に自分なりに反省会をして、次に活かすようにしています。少しずつでも内面も成長できたらいいなと思っています。

◆今回の衣装やシチュエーションの中で、一番お気に入りだったカットは？

赤いランジェリーは自分では持っていないので、とても新鮮でお気に入りです！そして、前髪を上げるのも雑誌のグラビアでは初めてだったので、ちょっと大人っぽい雰囲気を楽しんでいただけると思います。これまでとは違う私を見てもらえるのがうれしいです！

◆読者やいつも応援してくれる方々へ、一言お願いします。

いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます！

みんなのおかげで挑戦できることが増えて、毎日大きな力をいただいています。これからもっと良い作品や姿を届けられるように、一つ一つのチャンスを大切に頑張りますので、ぜひ今後も楽しみにしていてくれるとうれしいです！

撮影＝大藪達也／グラビアザテレビジョン

The post 音羽美奈、花柄ビキニでHカップ美ボディ披露「グラビアザテレビジョン」アザーカット4点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.