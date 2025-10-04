¡Úµð¿Í¡Û±¦¤Ç¤óÉôÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤ÎÌçÏÆÀ¿¤¬£³·³Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¡×
¡¡±¦¤Ç¤óÉôÄË¤Î¤¿¤á¸Î¾ãÈÉ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬£´Æü¡¢£³·³¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥µ¥¯±Û¤¨¤òÊü¤Á¡¢ÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Í··â¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£¡Öº£Æü¤ÏÄË¤ß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¡×¤È²óÉü¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±·³¤Ç£¸£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¡¢£´ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡££¹·î£±£³Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¸Î¾ã¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢±ï¤Î²¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤òºî¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢£±£±Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£