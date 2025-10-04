食楽web

●年間700杯以上を食べ歩く“ラーメン官僚”こと田中一明氏が、日本全国のローカル・ラーメンの最新事情＆名店をご紹介。今回は和歌山県。太平洋を臨む紀伊半島で育まれた同県のラーメン文化。濃密な歴史と地域性、そして革新が折り重なる個性的な世界へご案内します。

和歌山県は、大きく「紀北」「紀中」「紀南」に分けられる。県庁所在地・和歌山市のある「紀北」は、県北西部に広がる和歌山平野を中心とするエリア。

県中央部の「紀中」は、みかんや梅で有名な有田市や御坊市を擁する一帯。「紀南」は田辺市・新宮市・白浜町・串本町などで構成され、熊野古道・那智の滝・白浜温泉など全国区の知名度を誇る名所がひしめく観光エリアだ。

和歌山県の主要ラーメン店は和歌山市に集中

和歌山県の主要ラーメン店は「紀北」の和歌山市に集中している。同市の人口は県総人口（約87万人）の4割超を占める。実力店の多くが同市内へと集中するのは当然といえる。そんな和歌山市は、近畿圏においては稀少なご当地麺「和歌山ラーメン」の発祥の地。「和歌山ラーメン」は、“車庫前系”と“井出系”に大別できる。

“車庫前系”は、旧市電の車庫前付近に起源を持つ屋台文化の面影を残す1杯。醤油の芳香と動物系のうま味とが交錯するキレのあるスープは、街の記憶をそのまますするような味わいだ。

一方の“井出系”は豚骨を強く炊き、白濁した「豚骨醤油」が特徴。1998年、同系の祖である『井出商店』が新横浜ラーメン博物館（神奈川県横浜市）に出店し、「和歌山ラーメン」の認知度を全国クラスへと押し上げることになった。

とはいえ、和歌山県のラーメン事情はこの2ジャンルにとどまらない。現地の実像は、はるかに複雑で多様だ。

例えば、視点を和歌山市内から少し広げると、名店『うらしま食堂』が紀の川市に鎮座する。同店は、強めに炊き上げた豚骨醤油スープと太めの麺で、“うらしま系”とでも呼ぶべき独自性豊かな味わいを構築。紀の川市の『中華そば しま彰』、和歌山市の『中華そば今心』など、後進の人気店も、『うらしま食堂』のDNAを受け継ぐ。

また、近年は、これら従来の「和歌山ラーメン」とは別文脈の人気店が、同県における上位人気店として台頭しつつある。大阪などの隣県からの実力店の流入が本格化しているのだ。紀の川市の『麺屋 夢風』や橋本市の『麺匠 中うえ』はその代表格であり、いずれも、県外仕込みの技術を駆使しながら、地元の食習慣と響き合う味を築き上げ、圧倒的な人気を獲得している。結果として、「紀北」のラーメンシーンは、伝統と革新とが併存する多層的な様相を呈しつつある。

和歌山ラーメンの食べ歩き方

車庫前系の名店『丸高中華そば 六十谷店』（和歌山市六十谷）

和歌山のラーメンシーンを俯瞰するには、まず、和歌山市内で“車庫前系”と“井出系”の味と歴史に触れ、次に「紀北」の周縁部（岩出市・紀の川市・海南市・橋本市など）へと足を延ばし、現在進行形の潮流を体感。

最後に、御坊市の『らぁめん たんぼ』、『らぐまん2000』、『birdman』や、田辺市の『とりそば下地橋』、新宮市の『速水』、『新宮亭』など、「紀中」と「紀南」の代表店を拾い上げれば、県内の景色はほぼ見渡せる。

和歌山県のラーメンシーンの妙味は、提供される1杯が単なるラーメンではなく、その土地の文化や歴史を映し出す鏡と化している点に尽きる。“井出系”の濁りに宿る市井の歴史、“車庫前系”の醤油の芳香に残る屋台文化、“うらしま系”に体現される骨太な地域文化、県外から参入した新進気鋭店が投じる新たな規範。そのいずれもが、同県のラーメンの価値の源泉だ。

今回のコラムでは、そんな和歌山県のラーメン店の中から、選りすぐりの4軒を紹介する。選定に当たっては、“井出系”、“車庫前系”の定番店舗はあえて外し、見落とされがちな実力店や、和歌山ラーメンの「今」を体現する新進気鋭店に焦点を当てた。和歌山の味の現在形を、ぜひ自らの舌で確かめてもらいたい。

麺屋 夢風｜紀の川市

最初にご紹介するのは、2024年1月11日、紀の川市にオープンした『麺屋 夢風（めんやむふう）』。

ロケーションは、JR和歌山線・名手駅から徒歩5分程度（約350m）。国道24号（大和街道）沿いにある。店のそばにたどり着くと、同店が繰り出す1杯を待ち侘びる長蛇の列が視界へと飛び込んでくる。

この行列が、これといった目印が存在しない『夢風』のランドマークとして機能しているほど。私が同店を訪れた時も、その日の営業が始まる前の段階で、すでに15名規模の大行列が発生。人気の高さを雄弁に物語っていた。

JR和歌山線・名手駅

営業時間は、木曜から日曜までの10時半～13時半までの3時間。木曜に限り17時～19時までの夜営業も行うが、営業時間は相対的に短く、そのハードルの高さは、まるで食べ手に試練を課すかのよう。にもかかわらず、訪問客が引きも切らないのは、ひとえに『夢風』の実力の高さが広く認知されているからだ。

同店を切り盛りする店主・中村氏は、大阪・高槻で、一大ブランドである『きんせい』グループを作り育て、関西ラーメン界の地図を塗り替えたレジェンド級ラーメン職人。そんな同氏が、満を持して地元・和歌山へと戻り、開業した個人店が『麺屋 夢風』。その事実だけでも注目に値するが、同店の真の価値は、丼の中身にこそ宿る。

『麺屋 夢風』の「内モンゴル塩らぁめん」

現在、同店が提供するレギュラー麺メニューは、「内モンゴル塩らぁめん」、「木桶醤油らぁめん」に加え、数量限定の「がごめ昆布水のつけめん」の計3種類。特に、メニューリスト筆頭を飾る「内モンゴル塩らぁめん」は、同店の真価を知るうえで避けては通れない1杯だ。

注文から数分。恭しく眼前に供された「内モンゴル塩らぁめん」は、黄金色に光り輝くスープの色合いや、スープを介してほの見える麺の佇まいから、瞬時に「これは一流だ」と直感できる面構え。湯気に乗って鼻腔を突き抜ける香りは果てしなく芳醇で、撮影の時間さえ惜しまれるほど。

スープを一気にすすり上げれば、渾然一体と化した魚介と地鶏がコク深い塩ダレを大胆に巻き込み、うま味の稜線を一筆書きで描き切る。そのうま味の質の高さに、魅了されない者は存在しないだろう。滑らかに喉奥へと落ちていく麺も、しなやかな弾力を孕み、触覚を心地良く刺激。夢中になって丼と対峙するうちに、気が付けば丼が空っぽになっていた。

和歌山県と言えば、豚骨醤油ベースの「和歌山ラーメン」。そんな固定観念を一笑に付する、全国クラスの「淡麗塩」。『夢風』を訪れずして、和歌山ラーメン界の「今」は語れないだろう。

●SHOP INFO

麺屋 夢風

麺屋 夢風

住：和歌山県紀の川市名手西野382

営：木10:30～13:30、17:00～19:00

金土日10:30～13:30

※売り切れ次第終了

休：月火水

麺匠 中うえ 橋本店｜橋本市

続いてご紹介するのは、『麺匠 中うえ』。

『夢風』と並び、「紀北」のラーメンシーンを席巻する「新潮流」の代名詞的存在として知られる。オープンは2019年7月1日。店主・中上氏が地元・橋本市へ帰郷して開業した一軒だ。

ロケーションは、JR和歌山線・隅田駅から徒歩15分程度。控えめな看板を掲げた、派手さとは無縁な外観は、一見しただけでは変哲のない町中の店舗と見紛うほどだが、その実像は「記帳してから1、2時間待つのが当たり前」という、近畿六県においても有数の人気を誇る実力店。

店前に客の姿があまり見当たらないのは、皆、車内で待機しているか、記帳後に他の場所へ出かけているため。私が訪問した時も、店の前は閑散としていたが、記帳状況を確認すると、実際は28人待ち。13時を少し過ぎた時点で、完売終了直前という盛況ぶりだった。

さて、同店が提供するレギュラー麺メニューは、「鶏醤油そば」、「魚貝塩そば」、「豚骨醤油そば」、「淡麗つけ麺」、「濃厚つけ麺」など多種多様。いずれの品もハイレベルで、各々根強い人気を誇る。

特に、魚貝出汁に塩ダレを合わせた「魚貝塩そば」は、県内で同系統の味を出す店舗が少ないこともあり、実食価値が極めて高い一品だ。

「魚貝塩そば」

アサリとハマグリが紡ぐ芳醇なうま味が、「魚貝塩そば」における不動の主役。貝を支える節と伊吹イリコの滋味も、味に深みと奥行きをもたらし、実食経験豊富なラーメンマニアも感嘆するほど重層的な味わいを生んでいる。

塩ダレの主張を抑え、魚介と鶏の風味の引き立て役を担わせるギミックも、中上店主の長年にわたる研鑽が導き出した最適解。いったん口を付けたら最後、レンゲを持つ手が止められなくなること必至だ。

スープに合わせる麺も、国産小麦の香気が爽やかにそよぐ自家製。モチッと存在感のある食感、なめらかなすすり心地、官能的な喉越しを兼ね備え、スープとの相性も頗る良好。トッピングのチャーシューも、豚バラ・低温調理・鶏の三種を揃え、食味に彩りを添える。

ここまで趣向を凝らした1杯が、たかだか900円で味わえるのも驚きだ。信じがたい話だが、このコストパフォーマンスの高さは、同店が、県郊外の橋本市に所在するこそ、なし得た芸当だろう。提供された瞬間から、完食が約束された珠玉の名杯だ。

●SHOP INFO

麺匠 中うえ

住：和歌山県橋本市隅田町垂井49-2

TEL：0736-33-0122

営：11:00～14:00（食材なくなり次第終了）

休：月・日・祝

RAGUMAN本店｜海南市

引き続きご紹介するのは、『RAGUMAN本店』。

和歌山県内には、『RAGUMAN』又は『らぐまん』の屋号に掲げる店舗が複数存在し、異彩を放っているが、今回採り上げるのは、その総本山。JR紀勢本線・冷水浦駅から徒歩15分程度、国道42号線沿いに佇む『RAGUMAN本店』だ。



同店の創業は、1993年（正確には、1993年に和歌山市内で創業し、2004年に現在の場所へと移転）。1993年と言えば、現在から遡ること30年以上も前。まだ“和歌山ラーメン”がご当地麺として脚光を浴び、人口に膾炙するに至る以前の話だ。

そんな時代において、創業者である寒川氏は、ウズベキスタンの麺料理「ラグマン」から着想を得、まったくの白地から新しいラーメンを創作。しかも同氏は、それまでラーメン職人の経験はなく、独学でこの「RAGUMAN」を生み出したというのだから、脱帽するほかない。



同店が提供するのは、基本メニューである「RAGUMAN」を筆頭に、「にんにくRAGUMAN」、「唐辛子RAGUMAN」、「イタリアンRAGUMAN」など、数十種類に及ぶ。その膨大な品揃えに、思わず目移りしてしまいそうになるが、今回、私は「にんにくRAGUMAN」をチョイス。

「にんにくRAGUMAN」

湯麺に中東のニュアンスを採り入れたオリジナリティ豊かな1杯。適度な匙加減へと調整された塩味が食欲を増進させ、溢れ返るニンニクの香気も、味覚中枢を心地良く刺激する。大量に搭載された香味野菜も風味豊か。口にする度に、身体中の細胞が浄化されてゆくような感覚を抱き、気が付けば、我を忘れて丼との対話に没頭していた。

国道42号線に忽然と姿を現す、ログハウス風の建物。予備知識がなければ、この建物でラーメンが提供されていることなど、想像すらできないほどだが、実は其処は、四半世紀以上の歴史を誇る、名物ラーメン「RAGUMAN」の総本山。

「知る人ぞ知る、もう一つの和歌山のご当地麺」とでも位置付けられるべき、「RAGUMAN」。訪問するのであれば、ぜひ、本店へと足を運んでほしい。

●SHOP INFO

RAGUMAN本店

住：和歌山県海南市冷水682

TEL：073-494-7700

営：18:00～22:00（21:45LO）

休：月

井出系の老舗 『中華そば丸三』｜和歌山市

ここまでの3軒は、ご当地麺“和歌山ラーメン”以外のラーメンを提供する優良店を採り上げたが、さすがに和歌山県の店舗紹介コラムで「和歌山ラーメン」に触れずに終わるわけにはいかない。

というわけで、ラストの1軒は、1954年創業の老舗『中華そば丸三』を紹介することとしたい。

和歌山市内には、「和歌山ラーメン」の実力店が星の数ほど存在する。その多くは、JR和歌山駅と南海和歌山市駅の周辺に集中するが、そんな中で、ともすれば見落とされがちなのが、両駅から少し離れた場所に佇む本格派の存在。『丸三』は、まさにその代表格だ。

同店は、1954年に創業した和歌山市屈指の老舗。屋号に「丸」を付しているので、“車庫前系”だと思われがちだが、さにあらず。1953年に創業した『井出商店』の親族が営む、れっきとした“井出系”の店舗だ。

店舗の場所は、JR紀勢本線・紀三井寺駅から徒歩20分程度。和歌山市の玄関口・JR和歌山駅からも電車でわずか6分と、地方の老舗としてはアクセスに恵まれている。店の周辺には景勝地「和歌の浦」もあり、観光の途中に立ち寄るには絶好のロケーションだと言えるだろう。

同店が提供する麺メニューは、「中華そば」と「チャーシューメン」の2本立て。徹底的に絞り込まれたメニュー構成から、味に対する絶対の自信がほの見える。加えて、同店では、「和歌山ラーメン」を語る上で欠かせない名物サイドメニュー「早なれ寿司（サバの押し寿司）」も提供しているので、未体験であれば、ぜひ召し上がっていただきたい。

中華そば

注文してから、商品が提供されるまでの所要時間は約5分。丼が供されると、まず目を引くのは、美しい褐色に輝くスープの色合いだ。宙を舞う芳香が食欲を掻き立て、口を付ける前から只者ではない気配を放つ。

そんな直感は、スープをすすり上げた瞬間、確信へと変わる。喉奥でグイッと伸び上がる芳醇なカエシ、すすればすするほど右肩上がりに深まりゆく味わいに、思わず感嘆の声が漏れ出してしまう。嚥下した後、心地良い余韻を刻む「塩味」も、同店のスープの特筆すべき「強み」だ。

「レンゲを持つ手が止められない味わい」とは、同店の「中華そば」のような1杯を指すのだろう。「和歌山ラーメン」の歴史を背負いながら、現在においてもなお、最前線で愛され続ける『丸三』。万難を排して足を運んでもらいたい。必ずや、幸福な時間が約束されることだろう。

●SHOP INFO

中華そば丸三

住：和歌山県和歌山市塩屋6-2-88

TEL：073-444-1971

営：11:00～20:00

休：日・祝

32席（カウンター4、テーブル22、座敷6）

●著者プロフィール

田中一明

フリークを超越した「超・ラーメンフリーク」として、自他ともに認める存在。ラーメンの探求をライフワークとし、新店開拓・知られざる良店の発掘から、地元に根付いた実力店の紹介に至るまで、ラーメンの魅力を多面的な角度から紹介。「アウトプットは、着実なインプットの土台があってこそ説得力を持つ」という信条から、年間700杯を超えるラーメンをエリアを問わず実食。47都道府県のラーメン店を制覇し、現在は各市町村に根付く優良店を精力的に発掘中。