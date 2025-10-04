“154センチ51キロ”鈴木奈々、ふんわりボディのランジェリー姿「バストアップもしました」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。「#身長154センチ#体重51キロ」ふんわりボディのランジェリーショットを披露した。
【写真】“154センチ51キロ”ふんわりボディのランジェリー姿を披露した鈴木奈々
鈴木は「最近体重が増えてふっくらしたねって言われるんだけど、みんなから『健康的で良い！』『可愛らしい体型』とか『理想の体型』『ふっくらボディ素敵』って沢山言ってもらえて嬉しいです」と伝え、「体重も増えて、日々バストケアもしてるからバストアップもしました」と理想のスタイルを目指して努力する姿勢をのぞかせた。
投稿ではランジェリー姿の撮影カットをアップし、「私が着てる下着は、私がイメージモデルをしてるLUNAナイトブラのカラーはダスティモーヴピンクです 着心地が良いので日中も着てます」と紹介している。
ファンからは「凄い色気！」「健康美！」「魅力的になりましたね」「なんか若返った」「最高過ぎる」「抱き締めたい」「何よりも笑顔が素敵」など、さまざまな声が寄せられている。
