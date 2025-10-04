Do As Infinityが、約6年ぶりとなるオリジナルアルバムを1月28日にリリースする。

本情報は、10月3日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて開催した『Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA』にて発表されたもの。本公演では、2001年にリリースされた3rdアルバム『DEEP FOREST』の内容を完全再現した。10月12日まで、イープラス Streaming+にてアーカイブ配信も行っている。

本アルバムの収録曲には、これまで配信限定でリリースされていた「紡ぎ」や「Till We End The Day」をはじめ、アプリ『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』の5周年記念テーマソングとなっていた「Me and You, Always」、そして今回のライブでも歌唱された「願い」など、タイアップ楽曲を含む全10曲を収録予定だ。

さらに、DVD／Blu-rayの映像として、全席ソールドアウトとなった25周年のアニバーサリーライブ『Do As Infinity 25th Anniversary LIVE in TOKYO』の模様も収録される。

加えて、本アルバムを掲げて全国ツアーの開催も決定。詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）