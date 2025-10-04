¡ÖÌ¤Íè¤Î4ÈÖ¸õÊä¡×½Ð¤Æ¤¤¿ÃæÆü18ºÐ¥í¥Þ¥óË¤¤Ëµå³¦OBÇ®»ëÀþ¡¡¡Ö³ÝÉÛ¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î»È¤¤Êý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×
¿¹¤ÏÂç·¿ÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡63¾¡78ÇÔ2Ê¬¤±¤Ç4°Ì¡£¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤ÎÌö¿Ê¡¢½õ¤Ã¿Í¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇCSÁè¤¤¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ïºàÈ¯·¡¡ÛÌ¤Íè¤Î»ÍÈÖ¸õÊäÉ®Æ¬!?¡Ö5Ç¯¸å¤Ë¤Ï³ÝÉÛ²íÇ·¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×ÃæÆü¤Ë¤¤¤ë°ïºà¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡Ä
¡¡°ìÊý¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ç¸÷¤ë°ïºà¤Ë´Ø¤·¤Æµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú°ïºàÈ¯·¡¡ÛÌ¤Íè¤Î»ÍÈÖ¸õÊäÉ®Æ¬¡ª¡©¡Ø5Ç¯¸å¤Ë¤Ï³ÝÉÛ²íÇ·¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÙÃæÆü¤Ë¤¤¤ë°ïºà¤¬¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥ë¡¼¥¡¼ÆâÌî¼ê¤Î¿¹½ÙÂÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Í¸÷³Ø±à¤«¤é24Ç¯3°ÌÆþÃÄ¡¢¿¹¤È¤¤¤¨¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë88¥»¥ó¥Á¡¢93¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¤Ê¤ë¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î9ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9·î²¼½Ü¤«¤é1·³¤Ë¾º³Ê¡¢»°ÎÝ¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¤â´Þ¤àÂÇÎ¨2³ä¤Èº¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤â¿¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£ÆÃÄ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÈÉ¨¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Ç¤â¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ï¡ÊÍèµ¨¡Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¡Ì¤Íè¤Î4ÈÖ¸õÊä¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÍèµ¨¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬ÁýÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤ò»ý¤Ä¿¹¤Ï¡¢¤è¤êÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢Î®¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Èº£¸å¤Ï¹³Ñ¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤â²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤è¡¡É¨¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡¡È´¤«¤ì¤Æ¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¥Õ¥©¥í¡¼¤Î»È¤¤Êý¤À¤È¤«¡×¡ÖÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¤ÎÂç¤¤µ¤È¤«É¨¤Î»È¤¤Êý¤¬³ÝÉÛ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤â»ØÅ¦¡£º£¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î4ÈÖ¸õÊä¡¢Ãæ¼´¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥µ¡¼¥É¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁêÅö¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¡µåºÝ¤È¤¤¤¦¤«¡¡°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×É¬Í×¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹âÂ´Ìî¼ê¤Î°éÀ®¤ÏÀè¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¹âÌÚ»á¤â¡Ö»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¡×¤Èº£¸å¤Î°éÀ®¤¬³Ú¤·¤ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í½é°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ31¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤¬°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï